報復社會擴大？杭州高校砍出血腳印、珠海行人在斑馬線被輾

杭州電子科技大學宿舍傳事故，警車、救護車都趕抵現場。（取材自X平台）

繼珠海體育中心衝撞、無錫工藝學院砍人案後，20日晚間再傳出杭州電子科技大學宿舍砍人案，傷者被推上救護車時疑似已蓋上黑布；珠海21日則發生私家車突然加速衝撞過斑馬線的兩名路人，傷情不明。中國暴力事件層出不窮，引發民眾憂慮「模仿效應」，中國最高檢強調將依法從重從嚴從快懲治嚴重暴力犯罪 、重大惡性犯罪。

杭州電子科技大學宿舍爆砍人事件。（取材自X平台）

X帳號「李老師不是你老師」透過社群平台指出，杭州電子科技大學宿舍的訊息工程學院宿舍20日晚間爆出兇案，網上流傳有人被斬，據網上視頻顯示，一名男子躺在宿舍地面，地上有「血腳印」，後續警車救護車都趕抵現場。傷者被抬上救護車時疑似被蓋上黑布。

但相關訊息在微博 無法搜尋到，詳細傷亡狀況也不明，有中國網友留言表示「造成35死的珠海體育中心衝撞事件就像個導火線，把全國點炸了」。也有網民感嘆：「亂了」、「都瘋了」、「這天天有學校砍人啊！」

珠海再發生車輛衝撞路人事件。（視頻截圖）

另外，廣東珠海粵華路21日又發生汽車撞人事件，有兩人橫過斑馬線時，遭一輛私家車加速撞倒並輾過、推行，目前未知兩人傷情，警方尚未通報事件。

從網傳視頻可看到，肇事私家車原本停下準備等待行人過馬路，但當兩名行人（一人推行單車、一人步行）經過時，肇事車輛突然開動撞倒兩人，並加速向前，不但輾過行人，還連人帶單車推行另一人，直至撞到前方路邊欄杆才停下。

由於剛發生導致35死、43傷的「11‧11」珠海駕車撞人事件，該事件引起各方關注，民眾議論紛紛。但據「李老師不是你老師」稱，事發後一度在微博上搜尋「珠海」不會出現任何關聯詞條，網友批評當局「鴕鳥心態」、「珠海變成8964了」。

一連串的攻擊暴力事件讓中國人心惶惶，官方全力維穩。中國全國檢察機關刑事檢察工作會議20日在福建福州召開，會議提出，要全面履行刑事檢察職能，依法嚴厲打擊危害國家安全、危害社會秩序等方面犯罪，維護國家長治久安。中國最高檢要求，要依法從重從嚴從快懲治嚴重暴力犯罪、重大惡性犯罪。

公安部部長王小洪也在全國公安機關視頻會議上宣示，將深入開展「冬季行動」，堅決確保今冬明春社會安全穩定，更好守護人民幸福和安寧。