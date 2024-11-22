我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

報復社會擴大？杭州高校砍出血腳印、珠海行人在斑馬線被輾

中國新聞組／北京22日電
杭州電子科技大學宿舍傳事故，警車、救護車都趕抵現場。（取材自X平台）
杭州電子科技大學宿舍傳事故，警車、救護車都趕抵現場。（取材自X平台）

繼珠海體育中心衝撞、無錫工藝學院砍人案後，20日晚間再傳出杭州電子科技大學宿舍砍人案，傷者被推上救護車時疑似已蓋上黑布；珠海21日則發生私家車突然加速衝撞過斑馬線的兩名路人，傷情不明。中國暴力事件層出不窮，引發民眾憂慮「模仿效應」，中國最高檢強調將依法從重從嚴從快懲治嚴重暴力犯罪、重大惡性犯罪。

杭州電子科技大學宿舍爆砍人事件。（取材自X平台）
杭州電子科技大學宿舍爆砍人事件。（取材自X平台）

X帳號「李老師不是你老師」透過社群平台指出，杭州電子科技大學宿舍的訊息工程學院宿舍20日晚間爆出兇案，網上流傳有人被斬，據網上視頻顯示，一名男子躺在宿舍地面，地上有「血腳印」，後續警車救護車都趕抵現場。傷者被抬上救護車時疑似被蓋上黑布。

但相關訊息在微博無法搜尋到，詳細傷亡狀況也不明，有中國網友留言表示「造成35死的珠海體育中心衝撞事件就像個導火線，把全國點炸了」。也有網民感嘆：「亂了」、「都瘋了」、「這天天有學校砍人啊！」

珠海再發生車輛衝撞路人事件。（視頻截圖）
珠海再發生車輛衝撞路人事件。（視頻截圖）

另外，廣東珠海粵華路21日又發生汽車撞人事件，有兩人橫過斑馬線時，遭一輛私家車加速撞倒並輾過、推行，目前未知兩人傷情，警方尚未通報事件。

從網傳視頻可看到，肇事私家車原本停下準備等待行人過馬路，但當兩名行人（一人推行單車、一人步行）經過時，肇事車輛突然開動撞倒兩人，並加速向前，不但輾過行人，還連人帶單車推行另一人，直至撞到前方路邊欄杆才停下。

由於剛發生導致35死、43傷的「11‧11」珠海駕車撞人事件，該事件引起各方關注，民眾議論紛紛。但據「李老師不是你老師」稱，事發後一度在微博上搜尋「珠海」不會出現任何關聯詞條，網友批評當局「鴕鳥心態」、「珠海變成8964了」。

一連串的攻擊暴力事件讓中國人心惶惶，官方全力維穩。中國全國檢察機關刑事檢察工作會議20日在福建福州召開，會議提出，要全面履行刑事檢察職能，依法嚴厲打擊危害國家安全、危害社會秩序等方面犯罪，維護國家長治久安。中國最高檢要求，要依法從重從嚴從快懲治嚴重暴力犯罪、重大惡性犯罪。

公安部部長王小洪也在全國公安機關視頻會議上宣示，將深入開展「冬季行動」，堅決確保今冬明春社會安全穩定，更好守護人民幸福和安寧。

暴力犯罪 微博

上一則

保護「紅後代」？ 特警駐守北京這所中學 網友不是滋味

下一則

87版紅樓夢「鴛鴦抗婚」令人難忘 扮演者鄭錚61歲病逝

延伸閱讀

從珠海撞人到無錫殺人：中國「報復社會」攻擊事件衝擊的安全感問題

從珠海撞人到無錫殺人：中國「報復社會」攻擊事件衝擊的安全感問題
珠海體育中心慘案駭人聽聞

珠海體育中心慘案駭人聽聞
廣東省委談珠海案：全面加強社會防控 嚴防惡性案件

廣東省委談珠海案：全面加強社會防控 嚴防惡性案件
珠海35死衝撞案 檢察院批准逮捕嫌疑人 最高判死刑

珠海35死衝撞案 檢察院批准逮捕嫌疑人 最高判死刑

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？