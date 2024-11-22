我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳23日現身香港 將獲港科大榮譽博士並演講

蘋果傳將升級Siri「更會聊天」 評估是否自行設計生產TV

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

中國新聞組／北京22日電
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

大學校園白天上演露天18禁？中國網路上瘋傳一段「大學生活春宮」影片，只見一對情侶在露天樓梯上激烈親熱，兩人愈做愈大膽，女生還張開雙腿讓男生「埋頭苦幹」。小情侶以為自己身處隱密沒人看到，沒想到過程全被遠處學生目擊更拍下影片，網友們批評兩人行為離譜，但事後該樓梯竟變成「打卡」熱點，不少學生前往朝聖，還有人把樓梯取名叫做「情人坡」。

綜合香港01、大象新聞報導，該段活春宮影片據指事發地點是甘肅蘭州某高校，片長約1分鐘，可見到當時為白天，一對男女在通往大樓的露天樓梯激吻親熱，其間不但多次轉換位置，動作還愈來愈大膽。女生張開雙腿讓男生低頭往其下體做出不雅動作，最後男生突然像受到驚嚇般急速站起，並探頭望向樓梯下方，似乎是擔心有人走近，兩人隨即整理衣服。

影片在網路上瘋傳後引發熱議，有網友批評兩人有傷風化，在校園做出如此行為實在「辣眼睛」，「都是成年人了，怎麼就這麼猴急呢？」「那是露天的公眾地方，難道沒想過會被人看到嗎？」但也有人邊罵「無恥」邊伸手求高清影片。事發後樓梯變成「打卡」熱點，大批學生前赴「朝聖」，還有人把樓梯取名為「情人坡」。

蘭州交通大學一對情侶戶外開戰，過程全被拍下。（取材自微博）
蘭州交通大學一對情侶戶外開戰，過程全被拍下。（取材自微博）

校方則表示目前尚未收到有關該情況的反饋信息，但會高度重視，並安排宣傳部與學生處展開聯合調查，以便及時、妥善地處理此事，避免不良影響擴散。

上一則

奇怪眼神凝視廣州車展女模特 「條紋哥」暴紅卻被封號

延伸閱讀

騰訊大樓「活春宮」後 北京微軟大廈現不雅窗影 網：要關燈

騰訊大樓「活春宮」後 北京微軟大廈現不雅窗影 網：要關燈
日本首家棺材咖啡館 120年殯葬業操刀 預約做1事

日本首家棺材咖啡館 120年殯葬業操刀 預約做1事
有話要說？上海路面大大的「操」字成年輕人打卡點

有話要說？上海路面大大的「操」字成年輕人打卡點
北京1賓館「銀杏之窗」暴紅 遊客坐飛機來、拍攝要排隊

北京1賓館「銀杏之窗」暴紅 遊客坐飛機來、拍攝要排隊

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名