蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

大學校園白天上演露天18禁？中國網路上瘋傳一段「大學生活春宮」影片，只見一對情侶在露天樓梯上激烈親熱，兩人愈做愈大膽，女生還張開雙腿讓男生「埋頭苦幹」。小情侶以為自己身處隱密沒人看到，沒想到過程全被遠處學生目擊更拍下影片，網友們批評兩人行為離譜，但事後該樓梯竟變成「打卡」熱點，不少學生前往朝聖，還有人把樓梯取名叫做「情人坡」。

綜合香港01、大象新聞報導，該段活春宮影片據指事發地點是甘肅蘭州某高校，片長約1分鐘，可見到當時為白天，一對男女在通往大樓的露天樓梯激吻親熱，其間不但多次轉換位置，動作還愈來愈大膽。女生張開雙腿讓男生低頭往其下體做出不雅動作，最後男生突然像受到驚嚇般急速站起，並探頭望向樓梯下方，似乎是擔心有人走近，兩人隨即整理衣服。

影片在網路上瘋傳後引發熱議，有網友批評兩人有傷風化，在校園做出如此行為實在「辣眼睛」，「都是成年人了，怎麼就這麼猴急呢？」「那是露天的公眾地方，難道沒想過會被人看到嗎？」但也有人邊罵「無恥」邊伸手求高清影片。事發後樓梯變成「打卡」熱點，大批學生前赴「朝聖」，還有人把樓梯取名為「情人坡」。 蘭州交通大學一對情侶戶外開戰，過程全被拍下。（取材自微博）

校方則表示目前尚未收到有關該情況的反饋信息，但會高度重視，並安排宣傳部與學生處展開聯合調查，以便及時、妥善地處理此事，避免不良影響擴散。