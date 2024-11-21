四川殺人犯出獄 鋪紅毯放鞭炮 18桌宴席綿延受害者家門

李姓男子稱，殺害父親的兇手刑滿釋放後，在自家門口大擺宴席，綿延到他家門口，現場熱鬧非凡。（視頻截圖）

四川綿陽一名李姓男子稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門口大擺宴席18桌，鋪紅毯放鞭炮，邀請了180名親友慶祝，現場熱鬧非凡。李家人不得不在家門口擺上供桌，掛起父親的遺照，上香祭拜以此抗議。

河南 日報集團旗下都市生活日報「大河報」報導，據李男描述，仇人出獄當天，竟在自己家門口鋪了紅毯，並大擺酒席18桌，邀請了全部的親朋好友，大概180名賓客前來參加接風宴。現場鞭炮齊鳴，熱鬧非凡，不知情的人甚至以為是在舉辦喜事。

然而李男與兇手的家僅相隔不到100公尺，18桌酒席從仇人家門口一直擺到了自家門口，他親眼目睹了這一令人憤怒的場景。

看到殺父仇人如此囂張地慶祝出獄，李男和家人內心的傷痛再次被掀起。李男一家直接在家門口擺上了供桌，上面放上父親的遺照和貢品，給父親上香祭拜，以此表達抗議。

但是，李家人的行為反而讓仇人一家更亢奮了，聊天的聲音更大，每個人笑得更大聲，還繼續放鞭炮慶祝，氣得李男和妹妹紛紛在網上發聲，希望相關部門能處理。

隨後李男也發布影片講述兩家的恩怨始末，他15歲時，父親被鄰居雇兇殺害，案件發生後，兇手被判處長期有期徒刑。但他在獄中表現良好，20年後被刑滿釋放出獄。

鎮政府對此回應，已現場制止並進行法制教育，雙方是鄰居，派出所已成立專班進行調解。

上游新聞報導，河南澤槿律師事務所主任付建認為，刑滿釋放人員在被害者門口擺宴慶祝有違公序良俗，可能涉嫌尋釁滋事。若其慶祝行為對被害者家屬的正常生活造成嚴重干擾，或存在故意挑釁等情形，公安機關可依據治安管理處罰法進行處理。