四川女幹部培訓期出軌 撩對方「我有節育環 敢不敢？」

段男疑為自述出軌過程。(取材自微博)

四川巴中市巴州區一名岳姓女幹部被丈夫舉報，2024年在中青年幹部培訓期間，出軌該區下轄一鄉鎮的段姓男幹部。網上流傳的聊天紀錄顯示，岳女鼓動段男「就一回、敢不敢」，她還發出自己的「節育環報告」，表示自己很健康，不會因此懷孕。相關訊息曝光後，該鄉鎮幹部現已被免職，巴州區紀委針對此事也已介入調查。

段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)

現代快報報導，另一張疑為段男自述出軌過程的圖片信息顯示，巴中市巴州區下轄一村鎮段姓幹部，結婚不到一年，於2024年8月31日至9月30日，在2024年巴中市巴州區中青年幹部培訓期間，出軌巴州區某單位岳姓女幹部。

段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)

段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)

幾張在網上流傳的聊天紀錄顯示，岳女在與段男聊天熱絡後，主動提及「就一回，試試不？」，她還提及自己體內有「節育環」，還將報告傳給段男看，以證明自己是健康的，也暗示了不會因為有性行為而懷孕。

其間，段男頻頻說「不敢」，也表明自己膽小、擔心不穩，但他也老實的說出「你把我撩撥有點難受」。

段男所在鄉鎮一名工作人員19日表示，段男之前擔任該鎮一部門辦公室主任，因為此事現已被免職。該鄉鎮紀委書記也確認，「對於段男的違紀問題，相關的紀檢部門肯定要對他進行處理的」。

不少網友看了兩人的對話後，肯定岳女是「老手」，說她「體檢報告都隨時準備，牛」、「在培訓期間公費約會」，但也有人評批「體制內道德問題更該開除」，質疑「公務員到底浪到什麼程度」，也有人酸「體制內如果查的話，你會發現全是電視劇都不敢拍的劇情」。