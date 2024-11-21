我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大擔心川普大規模遣返行動 將讓無證客往北遷徙

紐約久旱逢甘霖 降雨預計持續到周末

四川女幹部培訓期出軌 撩對方「我有節育環 敢不敢？」

中國新聞組／北京21日電
段男疑為自述出軌過程。(取材自微博)
段男疑為自述出軌過程。(取材自微博)

四川巴中市巴州區一名岳姓女幹部被丈夫舉報，2024年在中青年幹部培訓期間，出軌該區下轄一鄉鎮的段姓男幹部。網上流傳的聊天紀錄顯示，岳女鼓動段男「就一回、敢不敢」，她還發出自己的「節育環報告」，表示自己很健康，不會因此懷孕。相關訊息曝光後，該鄉鎮幹部現已被免職，巴州區紀委針對此事也已介入調查。

段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)
段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)

現代快報報導，另一張疑為段男自述出軌過程的圖片信息顯示，巴中市巴州區下轄一村鎮段姓幹部，結婚不到一年，於2024年8月31日至9月30日，在2024年巴中市巴州區中青年幹部培訓期間，出軌巴州區某單位岳姓女幹部。

段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)
段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)

段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)
段男與岳女的聊天紀錄。(取材自微博)

幾張在網上流傳的聊天紀錄顯示，岳女在與段男聊天熱絡後，主動提及「就一回，試試不？」，她還提及自己體內有「節育環」，還將報告傳給段男看，以證明自己是健康的，也暗示了不會因為有性行為而懷孕。

其間，段男頻頻說「不敢」，也表明自己膽小、擔心不穩，但他也老實的說出「你把我撩撥有點難受」。

段男所在鄉鎮一名工作人員19日表示，段男之前擔任該鎮一部門辦公室主任，因為此事現已被免職。該鄉鎮紀委書記也確認，「對於段男的違紀問題，相關的紀檢部門肯定要對他進行處理的」。

不少網友看了兩人的對話後，肯定岳女是「老手」，說她「體檢報告都隨時準備，牛」、「在培訓期間公費約會」，但也有人評批「體制內道德問題更該開除」，質疑「公務員到底浪到什麼程度」，也有人酸「體制內如果查的話，你會發現全是電視劇都不敢拍的劇情」。

上一則

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

下一則

中國企業胖東來標榜福利好 不許員工要聘禮引爭議

延伸閱讀

囂張…殺父兇手慶祝出獄 在受害者家門口擺席、放鞭炮

囂張…殺父兇手慶祝出獄 在受害者家門口擺席、放鞭炮
美揭中研製核動力航母 「龍威」反應爐計畫四川現形

美揭中研製核動力航母 「龍威」反應爐計畫四川現形
「不買醫保就停課」 四川班主任言論凸顯施政問題

「不買醫保就停課」 四川班主任言論凸顯施政問題
「一起嘗嘗犛牛酪蛋白風味」 四川爐霍公司盼與台企交流

「一起嘗嘗犛牛酪蛋白風味」 四川爐霍公司盼與台企交流

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣