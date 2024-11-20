中國再爆高校砍人 杭州1宿舍滿地血腳印、傷者蓋上黑布

杭州電子科技大學宿舍傳事故，警車、救護車都趕抵現場。（取材自X平台）

中國再爆涉及高校的砍人事件。繼日前江蘇無錫一職校學生隨機殺人釀8死17傷後，位於杭州的杭州電子科技大學宿舍20日晚也爆砍人案，傷者被推上救護車時還疑似已蓋上黑布，傷亡狀況則不得而知。網上流傳杭州電子科技大學宿舍有人被斬，據網上視頻顯示，傷者倒臥在血泊中，被抬上救護車時疑似被蓋上黑布。目前該起事件具體傷亡情況未明。

X帳號「李老師不是你老師」透過社群平台指出，事發時間是在昨晚10時許，事發地點在杭州電子科技大學的訊息工程學院宿舍中，只見1名男子躺在宿舍地面，地上有「血腳印」，後續警車救護車都趕抵現場。

但相關訊息在微博 無法搜尋到，詳細傷亡狀況也不明，有中國網友留言表示「造成35死的珠海體育中心衝撞事件就像個導火線，把全國點炸了」。也有網民感嘆：「亂了」、「都瘋了」、「這天天有學校砍人啊！」

11月16日晚，無錫工藝職業技術學院發生慘烈砍人案。官方通報8死17傷。網民懷疑實際傷亡人數更多。17日，與無錫臨近的蘇州市和常州市，也傳多所職業技校發生砍人案。同樣是17日，廣州市的廣東工業大學宿舍區，也發生一起砍人事件，有學生背部中刀倒地，但當局也沒有通報。