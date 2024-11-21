執法過當?冷血? 廣州1老人街頭揮刀 遭警3槍擊斃

老人中槍倒地，仍持刀與公安對峙。（取材自X平台）

中國再傳隨機傷人事件，廣州市一名老人19日下午向路人及接報趕到的警察揮刀。在對峙下，警員當場開槍將該人擊倒。網上流傳視頻顯示，現場傳出三下槍聲，老人疑似被擊斃。相關視頻在網絡上瘋傳，不少人質疑公安執法過當，更有人痛批「冷血」。

來源：X平台

法廣網引述港媒報導稱，網上流傳該名持刀老人大動作舞刀與到場警員對峙的畫面，畫面中，警方向老人開槍的槍響聲清晰可聞，也可清楚見到老人應聲倒地。

另據香港 01報導，一名老人19日在廣州市荔灣區 西華路的「爆棚棋牌室」前向路人及警察揮刀。在對峙下，警員向這名揮刀老人開槍，現場傳出三下槍聲，過程中有路人以廣東話大喊「開槍啊」，老人疑似被擊斃。

中央社報導指，19日有數名當地民眾從不同角度，拍下了這名持刀老人與到場警員揮刀對峙，以及警員開槍擊 倒老人和老人全身被蓋上藍布並擡離的影像。

片段中，這名持刀老人身形清瘦，蓄有灰白色長髮，身著襯衫，情緒十分激動，周圍則有至少四名警員與他對峙，且已有警員掏出手槍指向他。這名老人一度持刀癱坐在地上，但隨後又站起來向警員高聲叫喊，警員即向老人開槍，現場傳出三下槍聲，老人當場倒地。

另一段從高處拍攝的畫面顯示，這名老人全身已被蓋上藍布，在警員監視下，由工作人員擡上急救用的擔架，一旁則有一輛救護車及數輛警車待命。這時，現場的人行道區域已禁止通行，但馬路上仍有許多車輛行駛。

目前官方尚未通報此事，網絡上相關消息則被封鎖。