就「這點錢…」趙薇遭強制執行1.4萬元 網酸侮辱性極強

趙薇已遭當局封殺3年。(取材自微博)

中國明星「小燕子」趙薇 2021年8月突傳登上「劣跡藝人」名單，過去作品如「還珠格格」等皆除名，今年3月，港媒報導趙薇將被逐步解封。近日和趙薇有關話題再度登上微博 熱搜，稱趙薇遭強制執行1.4萬人民幣，但金額讓網友直呼：「侮辱性極強」、「少了個萬吧」。

18日「趙薇公司被強制執行14177元人民幣」話題登上微博熱搜。據浙江省杭州市中級人民法院近日公示的信息，浙江祥源文旅股份有限公司、西藏龍薇文化傳媒有限公司、趙薇新增一則被執行人信息，執行金額8488元。此外，上述兩公司還被強制執行5689元。

綜合媒體報導，天眼查顯示，西藏龍薇文化傳媒有限公司成立於2016年11月，註冊資本200萬人民幣，法定代表人為彭勝凱，註冊資本200萬，由趙薇、孫丹分別持股95%、5%。該公司先前被發現涉入400多起證券虛假陳述責任糾紛案件，也因為如此，「趙薇公司」成了熱門名詞。

消息曝光後，網友紛紛質疑：「這點錢對她來說，傷害性沒有，侮辱性極強」、「這點錢還要強執」、「我以為看錯少了個萬」、「這點錢都賴，確實可笑」。