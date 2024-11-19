中國非法代孕悲歌 22歲女為錢懷胎5個月後「賭輸了」

中國非法代孕問題嚴重，許多女子為了錢「出租子宮」。（本報資料照片）

中國非法代孕問題層出不窮，鳳凰周刊日前報導一名22歲女子從買卵、代孕到流產的痛苦故事，在社交媒體上封傳，引發對於女性權益及社會不評等問題的熱烈討論。

報導指出，今年22歲的張婧因經濟困難而接觸「試藥」中介後，先被拉入了一個幾百人的群，之後通過近20天的促排卵和取卵流程賣卵，獲得2.5萬元（人民幣，下同，約3468美元）的報酬。經過這次經歷後，張婧認為「自己身上的東西是明碼標價的」。

一段時間後，因為手頭積蓄所剩無幾，張婧想起之前賣卵掙的快錢，最終同意了以24萬元的價碼「出租子宮」，每月發2000元工資，如果生雙胞胎有額外獎勵3萬元，但若移植後胚胎停止發育需要清宮或者藥流，則再無其他任何「工資」和補償。

雖然一度感到猶豫，但對方以「每個女人都要經歷生孩子這件事，就看你自己能不能接受」的說法說服張婧，在經濟壓力下，最終她同意了。

但在懷孕五個月後的某日，張婧突然感到下腹劇痛，像是有人在死命拉扯、攪動自己的腸子，她強忍著疼痛挺了近兩個小時才撥了中介機構的電話，送醫後還是沒能保住孩子，做了引流手術。對這個死胎，張婧沒有任何感情，甚至根本沒有看一眼，她只知道如果把代孕比喻成一次賭博，自己賭輸了。

美國之音引述財新周刊報導，中國地下代孕行業早已形成規模。一位從業者透露，僅他所在城市便有大大小小提供代孕服務的公司100多家，上規模的近10家。據此估算，全中國提供代孕服務的企業「可能有1000家」。

張婧的故事公開不到一周，在微博 上已累計超過1.3億的閱讀量和上萬條評論，並引發話題標籤「#00後代孕流產女孩發聲#」。大部分評論強烈反對代孕。有人認為「生命不應被當作商品交易」，有些人則警告，若在中國合法化代孕，可能會導致競爭加劇，從而降低報酬，並進一步貶低女性價值，「如果代孕合法化，沒有女人能逃脫這種命運」。