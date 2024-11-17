我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台向美方查證 習近平、拜登公開私下都未提「賴清德」

才喊「讓美國再次健康」 小甘迺迪與川普在專機上大吃麥當勞

中國黃金電商平台「麥多多」疑跑路 涉詐數億人民幣

記者賴錦宏／即時報導
金價屢創新高，但中國電商平台「麥多多」卻傳出負責人跑路的消息。（取材自澎湃新聞）
金價屢創新高，但中國電商平台「麥多多」卻傳出負責人跑路的消息。（取材自澎湃新聞）

黃金驚驚漲，吸引不少投資人進場。但中國一個成立至今僅七個月的奢侈品購物平台「麥多多」卻傳出疑似暴雷，負責人跑路的消息。據上海澎湃新聞報導，初步統計有400多人受騙，總金額人民幣2,000多萬元。香港星島日報則表示，涉案總金額或達人民幣數億元。

澎湃新聞報導，一名陳姓婦人表示，今年10月，她在投資群內認識了一名網友，對方稱在麥多多購買的黃金保值、保真，而且比國際大盤均價每克便宜人民幣20元至30元，「對方說是自己的親身經歷，只需要在特定的時間搶購即可」。

10月6日，陳女嘗試購買了幾單黃金，收到貨後順利出手並從中賺取差價。截至10月31日，她共計購買了人民幣8萬多元的黃金，轉賣後從中賺了6,000多元差價。

嚐到甜頭後，10月31日到11月7日，陳女又連續搶購了780克黃金，共計花了人民幣46萬多元，但這次麥多多卻始終沒有發貨。

發現異常後，陳女多次聯繫麥多多催促發貨。之後雖然部分訂單顯示已發貨，卻無法根據運單號查詢到物流信息。「通過快遞公司查詢發現，全是虛假發貨。」陳女於是多次聯繫客服要求退款，但對方已不再回覆消息。

讓陳女崩潰的是，11月7日她無法聯繫到麥多多時，當初推薦她到麥多多購買麥黃金的網友也同步失聯，對方創建的群聊也被解散。

澎湃新聞追蹤發現，陳女遭遇並非個例。近期通過所謂的投資群推薦在麥多多搶購黃金的消費者中，部分受害者已組建維權群。

一名受害者告訴澎湃新聞，7日晚，在投資黃金的群聊解散後，部分消費者擔心出問題，通過工商信息查到麥多多辦公地點，但找到註冊地址後發現辦公樓已人去樓空。

投資 香港

上一則

被指撞臉已故NBA球星Kobe 鄭欽文妙回：精神方面像

延伸閱讀

哥國毒梟盜採3.2噸黃金 礦山挖成起司 中礦業巨頭回應了

哥國毒梟盜採3.2噸黃金 礦山挖成起司 中礦業巨頭回應了
前3季營收、淨利雙增 中國黃金礦商「躺著賺」

前3季營收、淨利雙增 中國黃金礦商「躺著賺」
害怕錯過效應 金價買盤暴增 衝上2789美元創高

害怕錯過效應 金價買盤暴增 衝上2789美元創高
搶購好市多金條 彰顯黃金的角色

搶購好市多金條 彰顯黃金的角色

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功

2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地