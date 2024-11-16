江蘇8死無差別殺人 網傳兇嫌遺書：希望我的死推動勞動法進步

江蘇無錫16日晚間傳出重大報復社會事件，一畢業生返校行兇，造成8人死亡、17人受傷。（截圖自影片）

據央視新聞報導，江蘇無錫宜興市公安局通報：16日18時30分許，宜興「無錫工藝職業技術學院」發生一起持刀傷人案件，共造成8人死亡、17人受傷，犯罪嫌疑人被當場抓獲。

報導稱，經初步調查，犯罪嫌疑人徐某金（男，21歲，該學院2024屆畢業生）因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐某金對其犯罪行為供認不諱。目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

社交平台Ｘ知名帳號《李老師不是你老師》稱，「網傳行兇者因被工廠拖欠工資，並且每天上班16個小時。此外，學校還不給他發畢業證導致無法畢業。

行兇者表示，「我希望我的死可以推動勞動法進步」「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。

綜合港媒報導，案發在16晚6時30分許，網上流傳多段現場短片顯示，案發後，在多處校道上、校內宿舍樓閘機等地，有多人伏地、坐在地上等待救援，有的一動不動。一名穿淺色裙女子倒地後，身上不斷流血，血液淌出近10米遠路邊。

隨後多輛警車到場封鎖校門，一批警員進校搜索。另一段短片顯示，一名持刀男子在學校操場與警方對峙，幾名警員趁其側身之際撲上制伏，多名男學生見狀飛奔過去幫忙。

報導稱，學生群組討論截圖顯示校內人心惶惶，有人稱「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去」。有人表示，兇手是躲在草叢中，見人經過就出來襲擊，還追到宿舍殺人。

據無錫工藝職業技術學院官網介紹，該校始於1933年創辦的江蘇省宜興初級陶瓷科職業學校，占地近1000畝。學校現隸屬江蘇省教育廳，是全日制普通高等學校，在校生1.2萬餘人。該校曾獲「江蘇省平安校園」榮譽稱號，目前也是大陸全國普通高校中華優秀傳統文化傳承基地（宜興紫砂陶）。