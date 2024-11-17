廣東珠海35死衝撞案／嫌犯被批捕 最高可判死刑

廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件後，不少當地民眾前往現場獻花致哀。（美聯社）

廣東珠海市香洲區體育中心11日發生35人死亡的駕車衝撞案，珠海檢察院16日以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對犯罪嫌疑人樊某作出批准逮捕決定。根據中國刑法，以危險方法危害公共安全造成嚴重後果的，可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

據央視報導，廣東省珠海市人民檢察院16日依法以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對珠海市公安局提請批准逮捕的珠海「11·11」駕車撞人案犯罪嫌疑人樊某，作出批准逮捕決定。報導稱，目前案件正在進一步偵查中。

據警方初步查明，樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

根據中國刑法，以危險方法危害公共安全罪，是指故意使用放火、決水、爆炸、投放危險物質以外的危險方法危害公共安全的行為。因此，中國將以危險方法危害公共安全罪與放火、爆炸等罪並列規定在相同法條中，並且規定的相同的法定刑。

據中國刑法第115條，放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質或者以其他危險方法致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。