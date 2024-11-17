無錫校園也爆無差別殺人 技校生返校「見人就砍」8死17傷

無錫工藝職業技術學院發生砍人案件，多人被斬倒地。圖為事後校道上有兩人躺在地面待援。（視頻截圖）

中國再現無差別殺人。江蘇無錫工藝職業技術學院徐姓學生疑因未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，16日晚回校「見人就砍」，已造成8死17傷，徐男當場被捕。校園到處血跡，有傷者血流不止倒地，地面血跡長達10公尺。事發五小時央視才報導，但話題仍遭屏蔽，網友批「戾氣衝天屠殺不斷，中國正邁向地獄」。

來源：udn

由於11日晚才發生廣東珠海駕車惡性撞人釀35死43傷，不到一星期，隨機殺人事件再現。一周內兩起無差別砍人事件引發網友恐慌，消息再震驚全中國。

圖為一名男生被砍後倒地。（視頻截圖）

綜合媒體報導，這起喋血案件發生的第一時間，和珠海案一樣未見媒體報導，只見網傳畫面中，有多人被刺殺後倒地不起，有人被砍後血流不止連走帶爬逃離仍倒地，有傷者滿身是血被抬上擔架送醫。

無錫工藝職業技術學院內一處速遞件收室內，一名女生受傷後，同學在旁安慰。（取材自X平台）

據傳21歲的徐男是躲在草叢裡隨機砍殺路過的學生，後來又到學生宿舍砍人。大批學生因此不敢外出躲在宿舍裡，甚至用衣櫃頂住房門。有疑似學生在網上警告其他人，指自己的室友已經被捅，「那個人（指徐嫌）看見人就捅，你們都別出去」；有人稱女同學被刺傷，「我給她捂著後背，刀（傷）實在也深，躺（淌）很多血」。

事件相關信息一度遭到封鎖，相關帖文也被刪除，直到央視在事發後五小時發布警方通報，事件才曝光。但相關信息仍遭屏蔽，微博話題也「未予顯示」。

現場多人受傷倒地。（視頻截圖）

據警方通報，經查，21歲徐姓男嫌犯今年本應自無錫工藝職業技術學院畢業，因考試不合格未能拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，於是在16日晚6時30分左右回到學校發洩行凶。徐嫌一度拒捕並與警方對峙，警方後來趁他側身之際撲上制伏。徐嫌被逮捕後，坦承犯行。

網傳一封疑是徐男的「絕命遺書」指出，他工作每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，加上學校以考試不及格為由拒絕發畢業證書，認為自己遭欺負，決定「以我的死推動勞動法的進步」，「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的，我要用我的生命去戰鬥」，高呼「無產階級萬歲，讓歷史來審判我吧，歷史會證明我是對的」，最後稱他愛這個世界，「再見」。落款「徐加金」，日期是11月16日。

據自由亞洲電台報導，社媒上有大量網友發帖評論，有人稱「習近平 是這一系列社會事件的萬惡之源」、「中國在互相屠殺，互相吃人中，邁向地獄」、「感覺已經上升到恐怖襲擊了」。

近年來中國的隨機殺人案頻發，最近一起案件就是不到一星期前的珠海撞人案；今年9月一名日本 小學生在深圳被刺殺身亡；7月4日，一名64歲男性在瀋陽小區亂砍行人致3死1傷；今年6月24日，一中國籍男子砍傷日本學校校車一對日本母子；6月19日，54歲男子在上海9號線合川路地鐵站 內持刀無差別攻擊路人造成3傷；6月10日，4名美國教師在東北吉林市公園遭刺傷；5月20日，一名45歲女性持刀進入江西貴溪市文坊鎮明德小學造成2死10傷；同一個月，雲南鎮雄縣醫院同樣發生隨機殺人事件，造成2人死亡，21人受傷。