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湖南「聽勸」理髮師累倒？ 7天來客20萬人次...

中國新聞組／北京16日電
曉華理髮店外有大批等著剪髮的客排隊。（取材自極目新聞）
曉華理髮店外有大批等著剪髮的客排隊。（取材自極目新聞）

因「聽勸」爆火的湖南懷化理髮師曉華，昨傳出因上門剪髮客人太多，連續18天高強度工作把曉華累倒，「被120拉走了」。消息傳出引來大批網友關注，紛紛要曉華保重身體。據了解，曉華暴紅之後出現失眠情況，當天在理髮店門口貼出休息公告單純是「累了，想回家休息一下」，並無網傳被120車輛拉走。

據極目新聞報導，昨天有一位網友發布視頻稱，「曉華今天剪頭髮的時候被120拉走了」。另有多位網友發布的視頻顯示，曉華的理髮店櫥窗玻璃上貼了一張A4紙，上面寫著：「因為曉華姐身體不舒服，今天的號推到明天下午，明天上午要去醫院看一看，店裡照常營業，由其他髮型師剪髮」。

針對網傳曉華被120拉走的傳聞，懷化市鶴城區權威人士昨表示，該信息不屬實，是網友自我揣測，「曉華就是累了，想休息了，所以店裡幫忙的同志貼了那張紙條，今天下午在店裡面休息，剛剛從店裡回家休息了」 。

前述權威人士還說，曉華此前工作很長時間，有關領導出於關心關愛，請她上午10點後上班，晚上10點必須下班，但曉華回家後有太多的事情和壓力，出現失眠情況。

查詢曉華的直播時間，11月15日當天直播了兩場，第一場直播是上午10點04分至11時56分，第二場直播是11時57分至中午13時10分。之後再無直播動態。

曉華此前表示，爆火後最初那幾天，她的休息時間甚至被壓縮到每晚只睡一個多小時。因不想拒絕遠道而來的客人，有一天接待了50個顧客，次日凌晨2點才關門，但還要回去剪視頻，因為太疲倦沒有思路，幾分鐘就能剪完的視頻，要花上好幾個小時。

據懷化日報報導，曉華走紅網路後，11月2日至8日，短短7日，來自全國各地的網友紛至沓來，長泥坡村人流量累計超過20萬人次，現場消費超2000萬元。

瀟湘晨報報導，曉華對此表示，因連續18天的高強度工作，曉華身體有些疲憊，想休息一下，11月16日中午午飯後恢復工作，繼續為粉絲和群眾提供服務，請廣大網友體諒。 

曉華理髮店外貼的告知書。（取材自極目新聞／社交平台圖）
曉華理髮店外貼的告知書。（取材自極目新聞／社交平台圖）

失眠 復工 同志

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