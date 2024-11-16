藉看房下藥性侵至少4華女 43歲中國男德國落網

疑似嫌疑人社交帳號。（取材自紅星新聞）

德國 警方昨宣布偵破一起涉及至少4名中國女性受害者的連環性侵案件，逮捕了一名43歲的中國籍男性嫌疑人。嫌犯通過偽裝成女性租房者誘騙受害者，並在見面時將對方以迷藥迷昏後性侵。這名男姓嫌疑人畢業於知名高校，疑在一家知名車企擔任IT經理，平時愛玩Cosplay，目前已被拘留，若罪名成立，每起案件將面臨至少3年監禁判決。

據德國之聲、紅星新聞報導，德國警方在黑森州偵破這起連續性侵案，自今年1月以來，法蘭克福領區接連有性侵受害者報案，引起中德兩國社會廣泛關注。如今，在中德警方合作下，案件終於水落石出。中國駐法蘭克福總領館微信 公眾號昨發文通報此案偵破，43歲中國籍嫌犯落網。

據警方披露，該嫌犯作案手法十分狡猾，偽裝女性身份通過聯繫微信、小紅書 等中文社交平台的招租廣告，約見受害者後實施性侵。作案地點涵蓋法蘭克福、哥廷根及曼海姆周邊，受害者年齡介於19至33歲之間。

有報導稱，嫌疑人名為Dapeng Z.，其犯案手法包括先取得受害人信任，再在看房時使用藥物迷暈受害者後施暴，部分受害者事後曾昏迷數小時。

中國駐法蘭克福領館第一時間與德國警方取得聯繫，促其迅速破案。當地媒體報導稱，警方通過無線電信號定位及社交媒體帳號分析，鎖定了嫌疑人身分。 11月14日，調查人員在勞恩海姆一汽車公司內將正在工作的犯罪嫌疑人抓獲，依涉嫌多起性侵罪及危險身體傷害罪將他拘留。調查人員並在Dapeng Z.的公寓裡尋獲證據，且在犯罪現場也發現了他的 DNA。

嫌疑人預計本周末前接受審訊。當地檢察官米斯表示，若罪名成立，每起案件嫌疑人將面臨至少3年監禁的判決。

警方及當地媒體15日發布信息後，引發了社交媒體上的廣泛討論，其中包括曾與嫌疑人接觸的華人網友分享的個人經歷。一位法蘭克福當地網友發布小紅書帖子稱，嫌犯就職於路特斯汽車公司，為該企業的IT經理，於圖賓根大學的信息技術專業取得了本碩連讀學位。

在帖子下方有網民留言稱，之前曾與嫌犯一起開過會，「開會人模狗樣的，沒想到居然是這種人。」此外，更有網友爆料稱，嫌犯疑為法蘭克福某攝影愛好者微信群的群主，經常組織約拍私房和Cosplay的活動。