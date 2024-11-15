新華社記者揭高鐵弊案被打到濺血 網驚：連官媒都敢動

王文志採訪遇襲手掌受傷。(取材自極目新聞)

中國官媒新華社「經濟參考報」兩名記者14日在安徽的高鐵施工現場調查採訪時遇襲，手機被搶，手部受傷流血。事件引發網友熱議「新華社記者都敢打」？兩人的報導揭示合新高鐵鐵路建設材料以次充好，中國記協也發聲強調持續關切，「維護記者正當採訪合法權益」。

來源：澎湃新聞

綜合瀟湘晨報、新黃河媒體報導，14日在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場，新華社「經濟參考報」調查記者王文志、程子龍遇襲，除了記者手機被搶奪外，王文志右手受傷流血。

影片中，一名施工項目負責人面對記者「我們可以走嗎？」的質問，他說：「我逮到人（記者）了，我逮到現場了，我能讓你走嗎？」

經濟參考報12日刊發王文志、程子龍的調查報導，揭露了合新高鐵（合肥至新沂）多家施工單位為節省成本，建材以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，仿冒品的性能遠低於設計要求，存在安全隱患。而毆打事件發生在王文志、程子龍返回合肥進行追蹤報導期間。

經濟參考報下午回應稱，目前兩名記者暫時是安全的，報社已經將相關情況進行了上報。安徽定遠縣警方則表示，會依法依規對此事進行調查。

有22年經歷的王文志是經濟參考報調查報導室主任，曾揭露祁連山非法採煤、太陽城網絡賭博平台、山東萊榮高鐵偷工減料等多起重大案件，被稱為「拚命三郎」、「硬漢記者」。

據貴州廣電旗下節目「百姓關注」，這則新聞發酵後，中鐵七局安全隱患排查舉報電話于姓負責人回應稱，「可能有點小摩擦」，現場指揮長前往事發轄區派出所處理此事。涉事的中鐵七局集團有限公司14日晚間發聲明指出，正在配合警方全面調查。

新華社記者採訪遇襲，手掌受傷。(視頻截圖)

中國記協14日發布聲明，強調同有關方面溝通並聯繫記者王文志進行核實。目前，王文志及程子龍人身安全，手機已退回。「我們將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益」。這不是今年首度央媒採訪遇阻，今年的3月河北燕郊爆炸案後，央視記者在現場遭到「推搡」阻擋採訪。

事件引發網友熱議「新華社記者都敢打？」、「還有新聞理想的都出國了，鹽鹼地沒有記者」；也有人認為這說明了「為啥調查記者越來越少」。還有網友認為，「小報記者被打也是打國家臉，不應該區分大報記者還是小報記者」；許多人嘆「好恐怖」，高鐵都敢以次充好。