珠海越野車衝撞奪35命 廣東排查「四無五失」 北京跟進

珠海發生嚴重的越野車衝撞事件後，傳出社區排查四無五失人員。(路透)

廣東珠海11日發生汽車惡性衝撞人群造成35死43案件，由於嫌犯疑因婚姻糾紛產生報復心理，珠海因此對「四無」和「五失」群體展開摸底排查。北京也動起來開始統計外來流動人口租房訊息，及調查「流動兒童」情況。最高人民檢察院檢察長應勇14日表示，檢察機關要展開「矛盾糾紛大起底大排查」，嚴防極端案件發生。

綜合媒體報導，珠海衝撞事件發生後，中共總書記習近平 及總理李強 先後作出指示及批示，廣東省隨即成立由常務副省長張虎擔任組長，廣東省政法委書記袁古潔，廣東省副省長兼公安廳長劉國周任副組長的工作組，統籌協調各方力量做好傷員救治、案件處置等工作。

廣東省委書記黃坤明要求地方官員「扎實推進社會矛盾問題專項治理，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛的排查化解」。珠海市各社區也加強安保力量，並全面展開安全隱患排查工作。重點關注被稱為「四無」和「五失」的群體，以提早發現並介入可能存在的心理和社會矛盾。

「四無」是指無配偶、無子女、無工作或穩定收入、無房產等資產的群體；「五失」指投資 失敗、生活失意、關係失和、心理失衡及精神異常的人群。

會議更要求，要盯緊廣場、公園、體育場館等人員密集場所和學校、醫院等重點部位，強化群防群治工作，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案件發生。珠海居民透露，當地政府機關、大型商場和娛樂場所的停車場都進行安全排查，各大商場門口將擺放石墩或石球，以阻攔車輛進入。

報導指出，「兩高」14日也對此發聲。最高人民檢察院檢察長應勇表示，檢察機關要展開「矛盾糾紛大起底大排查」，嚴防極端案件發生。對此案則要從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。最高人民法院院長張軍也強調，要做到公正司法定分止爭，把審判理念從重「結案」轉到同時更重「解紛」。

北京市委常委會也就珠海事件召開會議，表示要全力確保首都安全穩定，加強風險源頭防控，深入細致做好矛盾糾紛排查化解。目前已啟動外來流動人口租房訊息、流動兒童的調查統計。

至於樊嫌的作案動機及案情疑點，中國網路連日來出現不少揣測。有網友基於警方通報前後版本有異，後一版刪去了樊嫌「不服法院判決」的描述，加上珠海市體育中心對面就是珠海市中級人民法院，因此揣測樊某有可能因為認定「司法不公」而心生不滿，憤而選擇體育中心作案。