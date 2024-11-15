北航女大生作弊被抓 曾是「狀元」的清華男友竟暴打老師

清華大學示意圖。（取材自微博）

網傳清華大學薛姓男學生不滿自己和念北京航空航天大學的女友共同作弊被抓，氣得衝到北航與該校輔導員大打出手，為女友「報仇」，他還在社交平台上發文稱就是要「打老師」，並開罵輔導員「無恥」，掀起軒然大波，男學生也被網民起底還曾是高考 狀元。不少網民及學生不滿兩所985高校迄未嚴懲兩名學生，在網上串連抗議，目前微博 已屏蔽了相關話題。

據鳳凰網報導， 事件起因源於一場開卷考試，北航一位電子信息類專業大一女生在考試中使用「共享文檔」，她的「槍手」是她就讀於清華大學和她專業相通的薛姓男友。然而，這對「學霸情侶」的作弊行為很快就被輔導員識破，女生試圖通過哭訴和求情來逃避處分，但輔導員堅持原則，要求她簽署作弊確認單。

這位姓薛的男學生得知女友受委屈後怒火中燒，揚言要為女友「報仇」。他在聊天紀錄中嗆「北航花了一整天查了一次我的女友作弊剛剛發布，講到很多很多與我有關卻完全錯誤的事情，大多詆毀我的打人原則，不就是向清華拍馬屁」，「大概是他知道自己的無恥，從頭到尾秘密行動，期中考完了，我就過來打他們的輔導員」，「我宣布北航已經不是大學了」。

據爆料，這名清華男 學生後來跑到北航對輔導員實施了暴力行為，事後還在朋友圈公開回擊網民對他的批評：「一群樂子，你薛爺爺最不怕的就是你們這樣」 。

據報導，當事老師的說法是，當事女生來簽字，她的男朋友二郎腿一翹開始玩手機，坐在桌子上，然後老師去取文件，這名男學生開罵罵「在外面見一次打一次」，老師沒忍住出門，這位男學生就要上手，前三下老師閃開，後來老師抱住男學生，最後兩人被拉開。

網民起底這名清華男學生，發現他真是學霸，初中時學業就很出色，中考以語文107分、數學117分、英語115分、物理、化學滿分，拿到黑龍江大慶市全市第四名。三年後的高考，他考了722高分，在黑龍江省排第四，是大慶市的狀元，並進入了清華大學。

據爆料，北航方面對這起事件的處理也引發了爭議。據傳該校對作弊女生僅給予院內處分，效期一年。 引發許多網民和高校學生不滿，紛紛將事件在網上傳遞出去。哈工大、中科大、浙大等高校學生在網上發聲，呼籲高校嚴肅處理薛某及其女友，維護大學的精神。