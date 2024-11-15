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雙11退貨率達九成 中國女裝網店不堪虧損掀倒店潮

中國新聞組／北京15日電
在社交平台上的雙11退貨潮。（社交平台截圖）
在社交平台上的雙11退貨潮。（社交平台截圖）

雙11購物狂歡剛結束，女裝退貨的腳步卻還在繼續，有店家在社交平台上曬出堆滿了退貨的倉庫問道：「女裝還能做嗎？」，甚至還有商家的退貨率高達90%，有女裝店不堪虧損，乾脆宣 布閉店，女裝網店上演閉店潮，其中還包括千萬粉絲初代網紅張大奕。不論店家和消費者都說：「今年是退貨最高的一年」。

據封面新聞報導，作為一家擁有20多萬粉絲並在細分領域做到排名前10的女裝店店主，鄭先生今年的雙11面對超過70%的退貨率和持續虧損，在10月宣布閉店，準備賣完尾貨就告別女裝行業。

不僅是鄭先生這樣的中腰部商家，今年初開始，電商女裝的閉店故事輪番上演，500多萬粉絲女裝店「少女凱拉」被爆欠款跑路，而後張大奕、周揚青等頭部網紅也陸續關閉曾經年營收上億元（人民幣，下同）的淘寶店鋪。商家抱怨退貨率居高不下、被強制購買運費險等，消費者則吐槽貨不對版、服裝質量參差不齊……商家與平台之間的博弈正愈演愈烈。

鄭先生發布的閉店消息。（取材自封面新聞）
鄭先生發布的閉店消息。（取材自封面新聞）

星圖數據檢測顯示，今年被稱為史上最長的雙11期間，女裝高退貨率現象也浮出水面。有女裝店在社交平台稱發出去2000件衣服退回來了1500件，其中很多退貨理由是拍錯尺碼或寄錯包裹。有機構對大促期間各個平台退貨率做了統計，有商家退貨率甚至高達90%。

有消費者表示：「不僅是雙11期間，今年是退貨最高的一年，買5件衣服4件都要退回，已經很難在網上買到合適的衣服了。」實際上這是普遍現象，近年來，女裝的平均退貨率只增不減。

「電商剛剛發展起來的時候，退貨率只有15%至20%不到，賣出去多少錢就賺多少錢，而現在我們的退貨率達到70%以上，銷售額看起來高，但實際沒有什麼利潤了」，鄭先生做了12年的女裝，特別是雙11大促，消費者為了湊單衝動消費致女裝退貨率更高，因為有運費險，消費者把網店當「試衣間」，一件衣服同時買兩個顏色或兩個尺碼，試穿後再退回去一件，這已經形成了一種消費習慣。

高企的退貨率正在壓垮部分女裝網店，不少商家已經倒在雙11前夜。據聯商網不完全統計，2024年以來，已有40餘家女裝網店宣布閉店或停止更新，其中不乏經營10年以上的老店和高分店鋪。雖然商家唉聲抱怨，但「貨不對板、質量參差不齊」等吐槽也是許多消費者退貨的共鳴。

「一些網紅，她有可能穿著奢侈品的原版展示，但是因為價格成本等因素，做出來的衣服一分錢一分貨，消費者拿到手後就會覺得貨不對板。」一行業人士表示，實際上這些年卷設計、卷原創、卷創新，卷到現在許多大店都倒閉是行業優勝劣汰的一面，僧多粥少，肯定會垮掉一批賣家。

電商 檢測 周揚青

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