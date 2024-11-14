攀江西世遺巨蟒峰打26岩釘 3人被判賠600萬

三名被告明知法仍攀登巨蟒峰並打下26個岩釘。（視頻截圖）

中國民眾張永明、毛偉明、張鷺三人，因故意損毀世界自然遺產三清山巨蟒峰，近日被江西省上饒市中級人民法院一審宣判，三人除判刑外，還須連帶賠償環境資源損失計600萬元（人民幣，下同），用於公共生態環境保護和修復；同時需在全國性媒體上刊登公告，向社會公眾賠禮道歉。這是中國首例故意損毀自然遺產和名勝古蹟 民事公益訴訟並重判案件。

據北京青年報報導，11月12日，最高人民法院發布十年環境資源審判十件有重大影響力案件，其中「張永明、毛偉明、張鷺故意損毀名勝古蹟案和江西省上饒市人民檢察院訴張永明、毛偉明、張鷺生態破壞民事公益訴訟案」值得關注。

判決書指出，2017年4月左右，張永明、毛偉明、張鷺三人約定前往三清山風景名勝區攀爬「巨蟒出山」岩柱體（又稱巨蟒峰）。2017年4月15日凌晨，三人攜帶電鑽、岩釘、鐵錘、繩索等工具開始攀爬巨蟒峰底部。過程中由張永明在有危險的地方打岩釘，毛偉明、張鷺則沿著張永明布好的岩釘和繩索攀爬，三人互相協作共同攀爬至巨蟒峰頂部。

經現場勘查，張永明在巨蟒峰上打入岩釘26個。經專家評估，此次「巨蟒峰案的價值損失評估值」不應低於該事件對巨蟒峰非使用價值造成損失的最低閾值1190萬元。

人民法院生效刑事裁判認為，風景名勝區的核心景區是受刑法保護的名勝古蹟。三清山風景名勝區列入世界自然遺產、世界地質公園名錄，巨蟒峰地質遺蹟點是其珍貴的標誌性景觀和最核心的部分，具有重大科學價值、美學價值和經濟價值。

「巨蟒出山」。（取材自新民晚報）

被告人張永明、毛偉明、張鷺明知可能違法，仍違反社會管理秩序，採用破壞性攀爬方式攀爬巨蟒峰並造成損毀，情節嚴重，其行為均構成故意損毀名勝古蹟罪。判處張永明有期徒刑一年，並處罰金十萬元；判處毛偉明有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金五萬元；對張鷺免予刑事處罰。

法院生效民事判決認為，張永明、毛偉明、張鷺打岩釘攀爬行為給巨蟒峰造成不可修復的永久性傷害，損害了社會公共利益，構成共同侵權。綜合考慮巨蟒峰作為世界自然遺產的珍稀性，三人行為造成後果的嚴重性以及社會影響的廣泛性，同時在兼顧三人經濟條件和賠償能力等具體問題的基礎上，判決張永明、毛偉明、張鷺連帶賠償環境資源損失計600萬元、支付專家費15萬元，並在全國性媒體上刊登公告，向社會公眾賠禮道歉。

據報導，三人當時攀爬時被現場工作人員發現後喊話制止，但三人沒有聽從勸告，隨後工作人員立馬報警，三人被以擾亂公共秩序進行了治安拘留。辦案人員從三人手機找到諸如「我已打算好被抓了」、「寫檢討」、「態度要好」等聊天紀錄，且他們知法犯法仍依舊去做完全出於個人私利，一是為通過攀爬國內目前最高的單柱體在業內揚名立，二是張鷺為拍攝攀爬過程在圈內售賣牟利。

三清山風景名勝區管委會主任吳華表示，巨蟒峰是一根垂直高度128米的花崗岩石柱，在全世界也是絕無僅有，2014年還被金氏世界紀錄評為世界上最高的單體峰柱體。 不過這一花崗岩最細的地方直徑僅7米且存在風化崩解，這26枚岩釘看似微不足道，但是造成的損害卻一點也不小，而且無法修復。