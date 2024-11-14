珠海襲擊案 獻花即遭移除 民眾：難道不許有溫情？

廣東「珠海市人民健身廣場」11日發生汽車衝撞事件，一些當地民眾前往獻花哀悼。（美聯社）

廣東省珠海市體育中心11日發生汽車衝撞事件，事發後有民眾前往案發地點獻花悼念罹難者，然而花束和蠟燭隨即遭當局移除，相關襲擊消息也遭到嚴控。民眾表示，不要這麼冷漠，難道不允許有一點溫情？另外，美國、南韓 、德國 的使館也已經發文哀悼此事。

中央社綜合法新社和路透報導，上傳社群平台的現場畫面後來似乎遭到嚴格管制的平台刪除。有市民和送貨員13日在體育中心門外獻上花束，但這些花束沒多久就被拿到封鎖圍籬後方。

據報導，一名年約50歲、要求匿名以保護隱私的女子說：「這並非小規模事件…我們應該緬懷這些死難者，不要這麼冷漠。我認為應該要有更多珠海的人們來這裡獻花致哀。」

一名自稱姓鄭的男子帶著花束來到現場。他告訴說：「當局沒公布任何資訊，但有同事告訴我這起事件，我剛開始還不相信，不過後來證實了。」他還說：「雖然我不認識他們，但我曾有親人過世的經驗，所以我了解這種感受。」

現場有些花圈附上手寫字條：「陌生人一路好走，願天堂沒有惡魔。」另一張字條則寫著：「願天堂沒有暴徒，良善終究會戰勝邪惡。安息吧。」

汽車衝撞案現場的維安十分嚴格，便衣公安利用身體和雨傘阻止記者拍攝；對移除這些花束和蠟燭，有清潔人員說：「這是上頭的指令。」

根據現場官員說法，這些物品已被移至體育中心內部的「靈堂」，但大眾不得其門而入。

另據聯合早報報導，有獻花公眾受訪時對工作人員搬走花束表示不解，認為獻花是表達對死者家屬的同情，「難道就不允許這個城市有一點溫情嗎？」

據觀察，珠海市體育中心外有至少十幾名便衣警察，對到場採訪的媒體不太友善，不允許媒體靠近體育中心大門，即便從遠處拍攝，便衣也會用大黑傘阻礙。肇事車輛為黑色越野車。