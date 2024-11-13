「極其惡劣」珠海越野車衝撞35死43傷 習促嚴懲

中國廣東珠海夜驚魂 廣東珠海市體育中心11日晚間發生越野車衝撞人群事件，造成35人死亡、43人受傷。11日晚民眾到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。(路透)

廣東珠海市體育中心11日晚間發生駕車衝撞人群事件，官方通報事件造成35人死亡、43人受傷。中國國家主席習近平 指此案性質「極其惡劣」，要求依法嚴懲凶手。

珠海警方通報指出，62歲樊姓肇事男駕駛被拘捕時，在車上持刀自戕傷重，暫時無法接受審問，並稱初步查明該男是對離婚後財產分割結果不滿而犯案。

珠海航展開幕前夕 引關注

近年中國這類無差別攻擊事件頻傳，但珠海此案爆發於全球目光鎖定中共 大秀軍事肌肉的珠海航展開幕前一晚，更引起關注，甚至有人因此揣測凶嫌的犯案動機。

根據網上流傳的現場畫面，一台灰色越野車「來回衝撞」人群之後逃逸，許多人被撞後趴在地上一動不動，鞋、帽、袋子散落一地，地面有多灘血跡、斷指等人體組織。許多被撞者身著統一的運動服，據稱來自同一個健走團。該處是當地市民運 動的熱門場所。

中國珠海11日晚間發生衝撞慘案，造成35人死亡，震驚中南海。(路透)

案件發生於北京時間11日晚間7時48分左右，樊男駕駛小型越野車闖入體育中心，衝撞正在體育中心內部道路進行體能訓練的市民，駕車逃跑時被公安當場控制。樊男在車上持刀自殘，致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治，暫無法接受訊問。

不滿離婚財產分割 爆殺機

警方指出，綜合現場勘查、影片監控、證人證言和電子證據等，初步查明，案件是樊男對其離婚後財產分割結果不滿而引發，目前對樊男涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。

習近平對案件作出指示，稱此案性質極其惡劣，要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。要依法嚴懲凶手。要求各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。中共中央已派工作小組趕赴當地指導處置工作。

事發後，體育中心周邊多個路段實施交管，有直升機在上空盤旋監控，以及出現特警裝甲車。由於案發於珠海航展開幕前一日，距離航展中心約四十公里的體育中心卻發生極惡劣的社會報復事件，當地民眾人心惶惶。

網傳截圖顯示，有訊息指示中共黨員，在網路聊天群組「正面引導」，不轉發相關內容以免引起恐慌，形容在全世界都關注珠海的時候發生「報復社會的小概率事件」。案發後，現場畫面與相關話題迅速登上中國社群媒體平台熱搜，但相關討論很快就被下架，至昨晚九時，陸媒報導幾乎僅剩官方提供的警情通報。