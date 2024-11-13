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「極其惡劣」珠海越野車衝撞35死43傷 習促嚴懲

記者陳宥菘／綜合報導
中國廣東珠海夜驚魂 廣東珠海市體育中心11日晚間發生越野車衝撞人群事件，造成35人死亡、43人受傷。11日晚民眾到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。(路透)
中國廣東珠海夜驚魂 廣東珠海市體育中心11日晚間發生越野車衝撞人群事件，造成35人死亡、43人受傷。11日晚民眾到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。(路透)

廣東珠海市體育中心11日晚間發生駕車衝撞人群事件，官方通報事件造成35人死亡、43人受傷。中國國家主席習近平指此案性質「極其惡劣」，要求依法嚴懲凶手。

珠海警方通報指出，62歲樊姓肇事男駕駛被拘捕時，在車上持刀自戕傷重，暫時無法接受審問，並稱初步查明該男是對離婚後財產分割結果不滿而犯案。

珠海航展開幕前夕 引關注

近年中國這類無差別攻擊事件頻傳，但珠海此案爆發於全球目光鎖定中共大秀軍事肌肉的珠海航展開幕前一晚，更引起關注，甚至有人因此揣測凶嫌的犯案動機。

根據網上流傳的現場畫面，一台灰色越野車「來回衝撞」人群之後逃逸，許多人被撞後趴在地上一動不動，鞋、帽、袋子散落一地，地面有多灘血跡、斷指等人體組織。許多被撞者身著統一的運動服，據稱來自同一個健走團。該處是當地市民運動的熱門場所。

中國珠海11日晚間發生衝撞慘案，造成35人死亡，震驚中南海。(路透)
中國珠海11日晚間發生衝撞慘案，造成35人死亡，震驚中南海。(路透)

案件發生於北京時間11日晚間7時48分左右，樊男駕駛小型越野車闖入體育中心，衝撞正在體育中心內部道路進行體能訓練的市民，駕車逃跑時被公安當場控制。樊男在車上持刀自殘，致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治，暫無法接受訊問。

不滿離婚財產分割 爆殺機

警方指出，綜合現場勘查、影片監控、證人證言和電子證據等，初步查明，案件是樊男對其離婚後財產分割結果不滿而引發，目前對樊男涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。

習近平對案件作出指示，稱此案性質極其惡劣，要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。要依法嚴懲凶手。要求各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。中共中央已派工作小組趕赴當地指導處置工作。

事發後，體育中心周邊多個路段實施交管，有直升機在上空盤旋監控，以及出現特警裝甲車。由於案發於珠海航展開幕前一日，距離航展中心約四十公里的體育中心卻發生極惡劣的社會報復事件，當地民眾人心惶惶。

網傳截圖顯示，有訊息指示中共黨員，在網路聊天群組「正面引導」，不轉發相關內容以免引起恐慌，形容在全世界都關注珠海的時候發生「報復社會的小概率事件」。案發後，現場畫面與相關話題迅速登上中國社群媒體平台熱搜，但相關討論很快就被下架，至昨晚九時，陸媒報導幾乎僅剩官方提供的警情通報。

圖為民眾到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。 （路透）
圖為民眾到體育中心外擺放蠟燭和鮮花悼念亡者。 （路透）

中共 習近平 民運

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