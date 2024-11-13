「好恐怖」 珠海車撞人現場血水橫流 網疑死傷超過官方數據

清潔工人清洗廣東珠海市體育中心染血現場。(視頻截圖)

廣東珠海市體育中心11日發生駕車衝撞人群事件，至少造成35死43傷，引發社會震驚。網路上流傳一段疑似清潔人員清洗地面的視頻，清水瞬間染紅，可見當場情況慘烈。但事發後，社交平台上相關事發現場視頻和信息被迅速刪除。也有人質疑死傷人數應該遠超過官方公布數據，「把這數字乘上三倍比較準確」，更有人爆料「當場就撞死50多人」。

來源：X平台

綜合自由亞洲電台、美國之音等媒體報導，珠海體育中心11日晚間發生車輛撞人悲劇，一名男子駕駛越野車在體育中心外圍操場瘋狂衝向人群。現場圖片和視頻顯示，50米半徑範圍內的傷者隨處可見。一名未被撞到的拍攝者說，「有一輛汽車突然開進來，把這些跑步的人全部都撞倒了，好嚇人。嚇得我現在腿都軟了，你看這些人都躺平了，怎麽辦啊，哎喲好恐怖啊。我現在手都抖了。（駕駛者開車）撞了一圈，哎喲這些人不知道有沒有活的。」

珠海體育中心發生駕車衝撞人群事件，造成至少35死43傷。（取材自X平台）

X平台上流傳一張截圖，內容是一名受害者家屬在網路上講述家人遇害過程。他表示，事發時他的父母都在場，當他的父親看到車撞向人群時已經太晚，後面的人在尖叫，前面的人聽不到，所以都沒逃掉，「受傷的肯定大於幾百人」。而他的母親被撞以後當場呼吸微弱，送醫後診斷頭部、內臟損傷、腹部積血，且全身多處骨折，「醫生詢問我爸，做了手術也不會醒，不做手術今晚就會去世。」

現場慘烈也可從事發後的處理看出端倪，網路上流出一段疑似清潔人員用高壓水柱清洗地面的視頻，只見清水隨即染紅，隨著跑道流淌，宛如「血河」。還有網友在小紅書 上留言，稱「上午已經洗了兩遍」。

事發後，廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對傷員開展緊急救治，先後調度共30多名專家趕赴珠海市指導。國家衞生健康委也立即派出國家級專家團隊11人，趕赴當地支持傷員救治。11日深夜，珠海更湧現大量市民排隊捐血，還有出租車 司機免費接送，希望能貢獻一己之力；許多民眾也到現場獻上白花悼念死者。

網友消息稱，駕車者逃逸約兩公里後被警方攔截抓捕。珠海拱北居民陳先生說，「肯定死了好多人。珠海這邊當晚好多人在跑步、散步，那輛車對著人群撞了一圈又回來撞。有些人重傷，還沒有斷氣，正在搶救。這肯定是報復社會，這不是普通的交通事故。」

珠海居民陳先生感嘆，受經濟等社會環境影響，此類事件層出不窮，「跟這個社會、跟這個體制和經濟息息相關。據我所知，他們（政府）內部已高度防備這類事件發生，但這種事情防不勝防，而且愈演愈烈。」

由於事發當天正是珠海航展開幕前夕，相關視頻在網路上的傳播受到嚴控，抖音 上流傳的現場視頻已被屏蔽，多個平台上與「珠海體育中心」相關的話題被封鎖，視頻和圖片也被當局緊急刪除。