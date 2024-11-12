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隨機殺人…越野車闖入珠海體育中心「來回撞」 上百死傷

中國新聞組／北京12日電
廣東省珠海晚間發生車禍，一輛汽車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，這名司機已被警方控制。（視頻截圖）
廣東省珠海晚間發生車禍，一輛汽車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，這名司機已被警方控制。（視頻截圖）

廣東省珠海11日晚間發生車禍，一輛越野車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，傳出造成近百人受傷，多人傷勢嚴重，現場救護人員稱最少10多人死亡。在司機已被警方控制後，珠海體育中心宣布暫停開放。不少民眾憂心報復社會情緒擴大，案件已從學校周邊逐漸向人群聚集之處轉移。但12日是珠海航展開幕日，關於社會報復事件討論很快遭當局封禁。

一輛越野車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，傳出造成近百人受傷，多人傷勢嚴重。（...
一輛越野車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，傳出造成近百人受傷，多人傷勢嚴重。（視頻截圖）

來源：CHUCHU Channel

綜合九派新聞、港媒報導，網上流傳的多段視頻顯示，在一處跑道上，多名傷者躺在地上，有傷者穿著校服；肇事車輛是一輛越野車，其司機被民警控制。

目擊者指出，一架灰色越野車輛「開進去來回撞」之後逃逸，許多人被撞後趴在地上一動不動，地面有多處血跡、斷指等人體組織。救援人員表示，其抵達現場前已送了60人到醫院，之後再由27輛車送走傷者。他見到，有被撞者死亡，頭部蒙白布，最後才被直接抬上救護車。

肇事越野車逃逸不久後被警車攔下，影片拍攝者稱司機持刀拒捕。事發後警方迅速封鎖現場，周邊多個路段管制交通，有直升機在體育館上空盤旋，途經附近的巴士臨時改動路線。現場約晚上9時半清理完畢。

一輛越野車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，傳出造成近百人受傷，多人傷勢嚴重。（...
一輛越野車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，傳出造成近百人受傷，多人傷勢嚴重。（視頻截圖）

報導指出，珠海市公安局香洲分局11日發布警情通報稱，晚間7時48分許，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人後駕車逃逸。警方到場處置並協助將傷者送往醫院救治。目前，62歲的男司機已被警方控制，相關調查處置工作正在進行。

珠海市體育中心11月11日晚發布通告，珠海市體育中心即刻起暫停開放。此處是當地市民健身、散步的熱門場所，車輛無法駛入。與珠海市公安局直線距離約1公里。

一輛越野車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，傳出造成近百人受傷，多人傷勢嚴重。（...
一輛越野車在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，傳出造成近百人受傷，多人傷勢嚴重。（取材自微博）

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