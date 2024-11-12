新聞評論／一味壓抑「夜騎開封」熱血 難保不炸鍋失控

在這波夜騎熱潮中，許多參與者高舉「五星旗」與車隊一同前進。（取材自X平台）

從河南 鄭州點燃的騎行風潮，引發各地青年跟進。在當前大環境下，經濟復甦疲弱、青年失業率攀高，北京當局應能理解年輕人需要找到情緒出口，最好辦法是適度引導，甚至藉此推廣運動，為青年找到紓壓管道。一味防堵，封鎖校園或禁止騎行根本無法解決問題，最後只會累積成下次集體行動的怨氣。

這令人想起兩年前的白紙運動 。2022年11月26日，南京傳媒學院學生以悼念新疆烏魯木齊火災發起，並逐漸蔓延至全國的大規模反對清零政策的示威潮。當時年輕人手上那張白紙，象徵言論受限而未能書寫，卻引發廣大共鳴。北京當局最後不得不接納，陸續展開解封進程。

不同的是，這次大學生發起夜騎活動時，官媒鄭州日報最初曾形容是「青春與Passion（熱情）的具象化」，還稱被人潮塞爆的鄭開大道是一條「非常適合騎行的道路」。開封多個景點也順勢推出免費入園等優惠，希望把握文旅商機。

然而，官方態度卻在8日晚間至9日上午出現大翻轉，包括警方決定對道路交管，禁止單車在市區多條主幹道行駛；共享單車公司突然新增不得跨區騎行規定；河南多所大學祭出封校管制，要求學生不得隨意外出。

可能原因有二。一是儘管這波活動沒有明顯反對北京當局的聲音，甚至有參與者高舉五星旗，高唱中國國歌「義勇軍進行曲」，但也有人舉起「自由者無畏」旗幟，可能因此觸動中共 敏感神經。其次，如同白紙運動也是群眾自發，短時間內參與者眾，又向外省市擴散，演變為大規模群體事件，中共慣性對青年集體熱情與行動力感到忌憚，決定出手維穩。