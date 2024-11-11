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沒人能生還？寧波男子喝下「百草枯」搶救28天出現奇蹟

中國新聞組／北京11日電
百草枯。（取材自南方都市報）
百草枯。（取材自南方都市報）

浙江寧波一名男子小張（化名）日前一時衝動喝下農藥「百草枯」，五個小時後他的尿液就已全部發黑，嘔吐物也都是墨綠色，被緊急送醫治療。在醫院全胃腸反覆洗消治療28天後，小張奇蹟倖存出院。

尿液遇試劑瞬間變成黑色。（取材自快科技）
尿液遇試劑瞬間變成黑色。（取材自快科技）

綜合陝視新聞、快科技報導，百草枯是一種高毒性除草劑，僅需20%水溶液5至15微克／毫升（ug/ml）就能讓成人致死，且至今尚無特效解毒藥物，有「死亡之水」之稱。小張日前想不開，喝了家裡留存的百草枯，五個小時後才被家人發現異狀，緊急送醫搶救。

根據醫院檢驗，小張大約喝下了100微克／毫升（ug/ml）以上的百草枯，遠超過致死劑量。醫院急診團隊採用當前治療百草枯中毒的主流方法：「白+黑」方案進行全胃腸反覆洗消治療，血液凈化團隊也24小時待命，隨時準備進行血液凈化，以最大限度地減少毒素在體內的殘留。

影音來源：大河纪实故事

經過28天的精心治療與護理，小張終於順利出院。他的主治醫師表示，「他很幸運，肝、腎功能均已回歸正常狀態，肺部僅出現輕微纖維化，基本沒有症狀，以後保持隨訪即可」。

醫師也提醒，百草枯中毒後的生還者是極少數案例，民眾不能心存僥倖。

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