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不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

中國新聞組／北京25日電
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

上海姑娘沙白20歲時罹患紅斑狼瘡，20多年發病7次，導致腎衰竭，40多歲的她稱不願過「每周需要3次透析才能維持生命的日子」，決定在當地時間10月24日下午4點於瑞士安樂死。據了解，她應是首位公開獲批在瑞士安樂死的中國內地華人。沙白昨發出和父親「最後一張合影」及「最後一天」視頻讓大批網友淚崩，也有人批評她讓父親目睹她死亡是「殘忍又邪惡」。

據鳳凰網報導，10月23日，一位因「紅斑狼瘡導致腎衰竭」的上海姑娘沙白，在自己的視頻帳號上，留下了最後的遺言，稱她準備於10月24日下午4點在瑞士安樂死。她選了幾樣東西上路，一本書，一條父親送的圍巾，和一條朋友送她的項鍊。

她80歲的父親，也陪伴在她的身邊。10月24日下午5點半，她的視頻更新了與父親在一起的視頻。視頻中，她介紹說這裡就「是dignitas（尊嚴，瑞士最大的安樂死的機構）外面，環境蠻好的，旁邊還有一個小池塘」。

目前無法知道她是否已實施了安樂死。 據了解，這位叫做沙白的姑娘，應當是首位公開獲批在瑞士安樂死的中國內地華人。上一位公開選擇在瑞士安樂死的華人，是台灣著名體育主持人傅達仁，他於2018年6月在瑞士執行安樂死，並公開了自己安樂死的全過程。

沙白在「最後一天」視頻中，笑著和網友道別。（取材自微博）
沙白在「最後一天」視頻中，笑著和網友道別。（取材自微博）

今年40餘歲（一說43歲）的上海姑娘沙白於20歲確診紅斑狼瘡。紅斑狼瘡是一種自身免疫性疾病，被稱為「不死的癌症」。據沙白在視頻中稱，這20餘年間紅斑狼瘡共爆發過7次。狼瘡是系統性疾病，除皮膚損害，每次都伴有關節炎與關節痛，疼痛起來，生不如死。後來發展到心包炎、癲癇發作等嚴重症狀，還導致了腎衰竭。

就在大家祝福她加油治療的時候，她已決定如何面對自己生命的最後一程。數周前，她在視頻中說「每周需要3次透析才能維持生命，我不願過這樣沒有質量的日子，所以，我選擇自己還美麗的時候去瑞士告別這個世界」。

據「尊嚴」提供的流程與相關資料，有意願實施安樂死的人必須確認不是憑衝動行事，不受第三方的影響，自行實施生命終結。，如果不符合標準，即使是億萬富翁，仍無法得到那杯致命的巴比妥酸鹽劇毒鎮靜劑。申請成員後，「尊嚴」收取最低年費80瑞郎（約550元人民幣）；「解脫」45瑞郎（約300元人民幣），而輔助安樂死收費一般會按過程消耗時間和勞力計算。2018年傅達仁公開自己「協助自殺」全程所花費用達300新台幣（約人民幣60萬）。

目前尚不知沙白付費用以及選擇安樂死的方式。但她因晚期紅斑狼瘡選擇去瑞士安樂死的決定，還是引發了網友的震驚與關注。尤其是和父親在瑞士的「最後一張合影」和她在安樂死前發布的「最後一天」告別視頻，看得大批網友淚崩。 

網友們紛紛留言：「從沒見過一個這麼年輕的人如此愉悅地奔向死亡， 太理性太強大了，一路走好，沙白。天堂裡沒有病痛，只有鮮花」，「連著看了好幾天沙白的視頻，心裡有那麼多不忍，真是個決絕的女子。沙白你會像鳥一樣飛回故園看看嗎？」，「看了好難過，這麼坦誠的一個小姐姐，唉...老天不公」，「我們的教育中，多為忠誠度與集體主義教育，少了對於個體、自由與生命的教育，上海姑娘沙白白用生命給我們上了一課，願她一路走好」。

也有網友批評沙白的安樂死決定：「只有極度自戀且殘忍的人才會拋棄自己78歲的父親，並且帶著他全程目睹這個過程。這麼邪惡的人願意了結自己也是一件好事」，「很多人附和她所謂特立獨行的人生態度，不要被她光鮮外表和經歷欺騙，她真正自殺的原因不是病疼」，「看她的氣色不錯，真的有病嗎？」。

有網友稱，直到沙白生命的最後一小時，還有網民對她進行攻擊，「這些行為實在令人不齒」。

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