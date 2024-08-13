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河南男不滿車禍索償少判1萬行兇 女法官慘遭割喉亡

中國新聞組／北京13日電
女法官王佳佳遇害。（取材自微信）
女法官王佳佳遇害。（取材自微信）

因為索償金額少近1萬元人民幣（約1393美元）就要殺死女法官？河南漯河市郾城區37歲女法官王佳佳，疑因一宗交通意外索償案的判決，引起案中原告不滿，慘遭割頸報復殺害。

自由亞洲電台報導，當地人民法院發出通報稱，事發在7日傍晚，立案庭副庭長、一級法官王佳佳倒臥在所住小區地下停車場電梯口，公安接報到場，發現王佳佳頸部有被刀割傷痕跡，且已失去生命跡象；經翻看監控片段，懷疑行凶的是王佳佳法官上月審理的交通事故索償案中的原告、50歲單身漢黨XX，於是上門將其拘捕，惟其時疑兇已畏罪服毒，處於昏迷狀態，經送院搶救後無生命危險，案件仍在進一步調查中。

涉及這宗血案的交通事故發生在今年4月，黨男駕駛價錢約1800元的兩輪電動車，跟一名李姓男子駕駛的小客車發生碰撞，造成黨男左踝關節、左腕關節處輕微損傷，交警認定李男負事故全責；因雙方未能和解，黨男上月向郾城區法院提出訴訟，要求判賠償醫療費等各項損失1萬8832元。

案件由王佳佳法官審理，黨男雖然報稱住院29日，但實際住院只有15日，故裁定按15日來計算住院伙食補助費、營養費、護理費、交通費等支出，最終判賠償9384元；黨男懷疑因此心生不滿，於是在案發當日持凶器進入王佳佳法官所住的小區地下車場伺機下毒手。

王佳佳是在2011年通過公務員考試進入河南省漯河市郾城區人民法院工作，曾獲「個人三等功」、「先進個人」、「十佳辦案能手」等多項榮譽。河南省漯河市郾城區人民法院表示，對王佳佳法官的不幸遇害表示沉痛哀悼和無比痛惜，對其家屬表示深切慰問，對殺害辦案法官的犯罪行為表示極大憤慨和強烈譴責。

人民日報報導，最高人民法院對王佳佳法官堅持嚴格依法辦案致以崇高的敬意，對歹徒殘忍殺害法官的行為表示強烈譴責。最高人民法院黨組書記、院長張軍向家屬表達深切慰問，對王佳佳同志遭遇不幸表示沉痛哀悼。 

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