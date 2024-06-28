妳在哪…粵女被撞進壓縮箱失踨2月 翻7千噸垃圾找不著

事故發生在八一垃圾中轉站內二樓卸料平台4號卸料口。（取材自澎湃新聞／ 圖片來源：事故調查報告）

廣東開平市八一垃圾中轉站內，一輛垃圾運輸車在倒車過程中與一名女清潔工發生碰撞，致使該清潔工從卸料口掉進壓縮箱，迄今兩個月未尋獲；從案發4月30日起截至5月13日，共翻找垃圾量約7000噸，仍未找到失聯人員。

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澎湃新聞報導，開平市邦宸環境治理公司員工於4月30日上午因聯繫不上張姓清潔工，立刻組織人員在八一垃圾中轉站及周邊尋找未發現，下午透過監控發現該清潔工於8時33分在八一垃圾中轉站二樓4號機卸料口平台傾倒垃圾時，廣東寶鴻環境管理有限公司開平分公司垃圾運輸車輛在4號機卸料口擬卸料，車尾與該清潔工發生了碰撞，致該清潔工從二樓4號卸料口掉進一樓4號機壓縮箱。

報導指出，根據開平市調查報告透露，涉事單位已完成與失聯人員家屬的協商賠償事宜，事故責任處理方面，廣東寶鴻公司開平分公司垃圾運輸車黃姓駕駛員，在八一中轉站二樓卸料倒車過程中，未能及時發現進入4號卸料口區域的人員；卸料時，未下車進行操作，對事故發生負直接責任，涉嫌重大責任事故罪，建議由開平市公安機關依法處理。

此外，調查報告建議對開平市邦宸環境治理有限公司、廣東寶鴻環境管理有限公司開平分公司以及對開平市邦宸環境治理有限公司主要負責人鍾某實、開平市邦宸環境治理有限公司安全管理人員（站長）司徒某依法實施行政處罰。

網民表示，「壓縮箱應該裝一個紅外熱成像儀，發現類人物體立即跳電」，也有人憤憤指出，「這報告他X的不是廢話，人沒找著就記得寫報告」。