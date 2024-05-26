帶6.1萬枚比特幣跑了...在中國詐騙430億主嫌 涉英國洗錢落網
英國倫敦的一家法院近日對涉及協助雇主比特幣洗錢的華裔英國籍女子溫簡（Jian Wen）判刑6年8個月。溫簡背後的「雇主」是曾在中國吸金達430億元（人民幣，下同）、欺騙過12萬多名中國投資者的「藍天格銳非法吸收公眾存款案」幕後主使錢志敏，維權無門的被害者如今因此案再次有了希望。學者建議受害人應盡快向英國法院提出自己的財產權利主張，以免犯罪資產被英國沒入。
當地時間4月24日，錢志敏在倫敦出庭受審。她被指控從2017年10月1日至2024年4月23日在倫敦和英國其他地方獲取、使用或持有與犯罪相關的加密貨幣，源於她在中國境內實施的巨額經濟詐騙。調查溫錢二人期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣，目前市值約42億美元（約304億人民幣）。但她表示不會認罪。目前本案已送交南華克刑事法院。
英國皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當地媒體的調查報告顯示，溫簡出生在一個普通家庭，擁有大學法學專業文憑，2007年，懷孕7個月的她隨丈夫Marcus Barraclough來到英國西約克郡的哈利法克斯鎮。因丈夫有暴力傾向，在2010年離婚，她帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲，過著拮据的生活。2017年夏天，把兒子送回中國受教育之後，溫簡到倫敦東南部的阿比伍德，白天在中餐館工作，晚上睡在陰暗的地下室中。
幾乎同時，中國公安部門對天津藍天格銳非法吸收公眾存款案件展開調查後，主犯錢志敏迅速帶著6.1萬枚比特幣出境，並於2017年9月，持英聯邦成員國聖基茨和尼維斯的偽造護照（化名Yadi Zhang）進入英國。錢志敏4000英鎊月薪雇用溫簡為華人助理。
溫簡最重要的工作，就是把錢志敏的比特幣換成的現金，再進行大宗消費，包括購置奔馳轎車和豪宅，成為奢侈品百貨哈羅德的會員，甚至帶她周遊歐洲。溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦，進入貴族學校赫思費特，每學期學費達6000英鎊同樣由錢志敏承擔。
此期間，2018年3月，英國政府成立專門工作組對加密資產開展打擊。同一年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅，因資金來歷不明沒買成功，反而引起警察關注。
在庭審期間，溫簡承認自己參與了對部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。
公開判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳，自2014年4月至2017年8月推出了十款理財產品，以1至3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。2017年4月21日，公安機關立案偵查藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款案。2024年4月下旬，英國媒體報導錢志敏在英國落網。
據專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳向12萬8409人返款341億多元，其中有11.4億多元被用於購買比特幣。
2022年12月，藍天格銳案啟動退賠程序。藍天格銳430億元的非法集資案中，目前警方追繳回來的資金為28億，僅占集資總額的6.5%。
英國警方查封的6.1萬枚比特幣再次給投資者帶來了希望。不過，據英國金融時報報導，對於這些扣押的資產，英國皇家檢察署已經向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他人對犯罪資產主張權利，一半歸英國警方所有，一半則畫歸英國內政部。
北京師範大學G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風表示，「在英國法院開庭審理民事追繳申請之前，財產受害人應該盡快找有跨國辦案資質和能力的律師在英國打民事官司，向英國法院提出自己的財產權利主張。」根據英國法律，英國法院將中止審理英國執法機關提出的民事追繳申請，以確定相關財產的歸屬問題。
上一則
合肥男種小麥快成熟 幾十畝竟被開收割機偷了
下一則
FB留言