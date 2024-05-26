帶6.1萬枚比特幣跑了...在中國詐騙430億主嫌 涉英國洗錢落網

華裔英國籍女子溫簡(圖)因協助「藍天格銳案」主使錢志敏洗錢，遭判刑6年8個月。（取材自每日經濟新聞／圖：英國警方）

英國倫敦的一家法院近日對涉及協助雇主比特幣 洗錢的華裔英國籍女子溫簡（Jian Wen）判刑6年8個月。溫簡背後的「雇主」是曾在中國吸金達430億元（人民幣，下同）、欺騙過12萬多名中國投資 者的「藍天格銳非法吸收公眾存款案」幕後主使錢志敏，維權無門的被害者如今因此案再次有了希望。學者建議受害人應盡快向英國法院提出自己的財產權利主張，以免犯罪資產被英國沒入。

當地時間4月24日，錢志敏在倫敦出庭受審。她被指控從2017年10月1日至2024年4月23日在倫敦和英國其他地方獲取、使用或持有與犯罪相關的加密貨幣 ，源於她在中國境內實施的巨額經濟詐騙。調查溫錢二人期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣，目前市值約42億美元（約304億人民幣）。但她表示不會認罪。目前本案已送交南華克刑事法院。

英國皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當地媒體的調查報告顯示，溫簡出生在一個普通家庭，擁有大學法學專業文憑，2007年，懷孕7個月的她隨丈夫Marcus Barraclough來到英國西約克郡的哈利法克斯鎮。因丈夫有暴力傾向，在2010年離婚，她帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲，過著拮据的生活。2017年夏天，把兒子送回中國受教育之後，溫簡到倫敦東南部的阿比伍德，白天在中餐館工作，晚上睡在陰暗的地下室中。

幾乎同時，中國公安部門對天津藍天格銳非法吸收公眾存款案件展開調查後，主犯錢志敏迅速帶著6.1萬枚比特幣出境，並於2017年9月，持英聯邦成員國聖基茨和尼維斯的偽造護照（化名Yadi Zhang）進入英國。錢志敏4000英鎊月薪雇用溫簡為華人助理。

溫簡最重要的工作，就是把錢志敏的比特幣換成的現金，再進行大宗消費，包括購置奔馳轎車和豪宅，成為奢侈品百貨哈羅德的會員，甚至帶她周遊歐洲。溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦，進入貴族學校赫思費特，每學期學費達6000英鎊同樣由錢志敏承擔。

此期間，2018年3月，英國政府成立專門工作組對加密資產開展打擊。同一年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅，因資金來歷不明沒買成功，反而引起警察關注。

在庭審期間，溫簡承認自己參與了對部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。

公開判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳，自2014年4月至2017年8月推出了十款理財產品，以1至3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。2017年4月21日，公安機關立案偵查藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款案。2024年4月下旬，英國媒體報導錢志敏在英國落網。

據專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳向12萬8409人返款341億多元，其中有11.4億多元被用於購買比特幣。

2022年12月，藍天格銳案啟動退賠程序。藍天格銳430億元的非法集資案中，目前警方追繳回來的資金為28億，僅占集資總額的6.5%。

英國警方查封的6.1萬枚比特幣再次給投資者帶來了希望。不過，據英國金融時報報導，對於這些扣押的資產，英國皇家檢察署已經向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他人對犯罪資產主張權利，一半歸英國警方所有，一半則畫歸英國內政部。