「三峽少帥」貪2億 判無期沒收財產

受賄、洩露內幕信息，湖北省原副省長曹廣晶被判無期。(取材自新京報)

曾經的「三峽少帥」、湖北省原副省長曹廣晶，在看守所度過60歲生日後，24日被江蘇省徐州市中級人民法院一審判處無期徒刑，他被控兩罪受賄罪、洩露內幕信息罪：在任18年間受賄2.16億；擔任湖北省副省長期間，主導上市公司紓困 重組，將內幕信息透露給他人，致使他人買賣股票套現獲利1042萬餘元。

南方都市報報導，曹廣晶生於1964年3月，他在三峽工程建設開發領域工作了29年，從籌建處見習工程師，一路官至中國長江三峽集團公司董事長、黨組書記。2014年他調任湖北省政府黨組成員、副省長，任職8年後，2022年2月在任上落馬。

徐州市中級人民法院審理查明：2004年至2022年，曹廣晶利用擔任中國長江三峽工程開發總公司副總經理，中國長江三峽集團公司副總經理、董事長，湖北省副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、項目開發等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣2.16億餘元。

曹廣晶在擔任湖北省副省長期間，主導湖北省某上市公司的控股公司紓困重組事宜。2021年1月，曹廣晶將該紓困重組內幕信息透露給他人，致使他人在該內幕信息公開之前買入該上市公司股票，後將股票賣出獲利1042萬余元。

法院一審對被告人曹廣晶以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，以洩露內幕信息罪判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣1200萬元，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對查扣在案的贓款贓物及孳息，依法予以追繳，上繳國庫。