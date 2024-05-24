湖北孝昌砍人傳8死1傷 嫌犯疑患精神病、網上討論被刪

湖北孝昌發生傷人事件，多名村民稱嫌疑人患有精神病，死傷者中包括嫌疑人母親。(澎湃新聞報導截圖)

湖北孝昌小悟鄉橋灣村昨發生村民持刀砍人事件，造成8死1傷，其中包括行兇者的母親。官方稍後通報稱嫌犯盧某某53歲，初篩為三級精神障礙患者，等司法鑒定。目前，孝昌縣已成立工作專班，全力做好相關善後工作。消息曝光後引發網路一陣恐慌，不過因消息有限且相關視頻等多被刪除，引發網民質疑官方為「維穩」隱匿案情。由於中國近來發生多起砍人事件，網民憂慮這是社會報復現象正蔓延中。

據縱覽新聞報導，23日下午，橋灣村多名村民證實，嫌疑人是一名男性，患有精神病，砍死、砍傷該村多人，包括嫌疑人的母親。一名女性村民稱，傷人事件發生在23日8、9點，嫌疑人年齡大約4、50歲，死傷者中除了嫌疑人的親人還有其他村民。

一名村民稱，他聽說前兩天這名嫌疑人就表現得「有點兒不正常」了。另一名村民稱，傷人事件發生後，橋灣村被嚴格管控，不准任何人進出。

23日18時許，孝昌縣120急救中心工作人員稱，確實派出了急救車趕到事發村子，並將傷者送到了孝昌縣第一人民醫院。醫院工作人員表示人員傷情不便透露。孝昌縣政府辦的工作人員則稱，事件還在調查中，嫌疑人已被控制，一切以官方通報為準。而此前，小悟鄉政府工作人員表示，死傷人數正核查；一位接近當地政府人士稱，嫌疑人疑似患精神病。

事件發生後，在中國網路上引起大批網民關注，有網民爆料稱，嫌疑人單身，兇案是當地醫院為村民進行體檢時所發生，其中有2、3歲的女童。但相關話題並未登上微博 熱搜，社群平台上與此事件有關的視頻和信息也愈來愈少，疑似被刪除。有網民稱在網上發布事件相關信息後，公安就會找上門，帳號也被封號，質疑當局刻意隱匿事件信息。

網民紛紛留言質疑：「被限流了，熱度這麽低」、「微信 群有提過，人挺多不好亂說」、「是幾個就是幾個，事實就不叫亂說！這個社會已經都不敢說話了哦」、「一有惡性事件就說是神經病」、「這個事情大概在中午的時候發生的，新聞太滯後了」、「「死傷人數寫清楚有那麽難數嗎？」、「隱藏事實社會也不會變得太平」。

網民並概略統計了本月以來中國發生的惡性傷人事件，包括7日，雲南昭通市鎮雄縣某醫院發生疑自稱遭司法迫害的行兇者砍人事件造成23傷；20日，江西鷹潭貴溪某小學發生女子砍學生案，官方稱二死十傷；20日，湖南郴州蘇仙區某公園兇殺案，官方稱3死2傷；21日，四川自貢市一輛公交車發生傷人案件等。其中有多起都是在第一時間案情及傷亡都不明。