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央視名嘴、41歲田宗琦在泰墜亡 朱婷發文悼念、排球界同悲

中國新聞組／北京24日電
田宗琦與朱婷的合照。(取材自微博)
田宗琦與朱婷的合照。(取材自微博)

據泰媒報導，在中國排球圈非常知名、年僅41歲的央視前知名體育評述員田宗琦，近日獨自在泰國曼谷一間公寓六樓墜樓身亡，死因待查。田宗琦常年擔任央視排球解說的工作，被球迷們親切稱為「小田田」。田宗琦的離世，讓許多關注中國女排的博主和網民十分悲痛，女排名將朱婷也發文悼念稱：「我們永遠與你同在」。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，泰國星暹日報近日報導稱，田宗琦5月9日在曼谷墜亡離世。事發地點為８層高公寓，在公寓後方地面發現死者遺體。死者為中國籍的Tian Zongqi，遺體被發現時穿著黑色短袖、灰色短褲，臉上有傷痕，頭部破損，右腿變形。

報導還說，死者單獨一人入住酒店，由公寓的六層跌落，碰到樓體外側的隔牆。掉落的地點為酒店放置花盆、鋪設管道所用的場所。目前，案件還在進一步調查中。

5月22日，「田宗琦治喪小組」發布訃告證實田宗琦去世消息。訃告透露，過去兩周時間，朋友們按照田宗琦的父母意願，低調處理了後事。治喪小組在訃告中，稱他以其專業的素養、獨特的視角和真摯的感情，贏得了業界的肯定和廣大觀眾的喜愛，留下了很多經典瞬間。

在2015年女排世界杯，中國女排奪冠，他高喊：「中國女排重回世界之巔！十一年！」這是那次比賽留給女排球迷的最難忘瞬間之一。

據央視網站早年公布的資料，田宗琦生於1982年9月22日，本科畢業於武漢大學新聞與傳播學院，2005年進入中央電視台工作，曾解說排球、斯諾克、跳水、網球、冰壺和極限運動的多場精彩賽事。田宗琦常年擔任央視排球解說的工作，被球迷們親切稱為「小田田」。

2016年，田宗琦離開央視，轉行投身電影界。在赴南韓學習導演專業後，於2020年執導拍攝處女作一一首部土家族歌舞電影「為誰而舞」，該片獲得了很多獎項，還入圍了北京國際電影節。

電影「為誰而舞」的合作方湖北省民族歌舞團工作人員表示，「5月19日已經舉行了追悼會，我們當時參加拍攝的演員都去參加了追悼會。」

據湖北省民族歌舞團介紹，田宗琦是恩施州巴東縣人，在合作拍攝「為誰而舞」時他曾表示，作為從大山裡走出去的土家人，希望藉電影鏡頭讓世界各地觀眾了解中國絢爛多姿的民族文化。

朱婷發文悼念田宗琦。(取材自澎湃新聞)
朱婷發文悼念田宗琦。(取材自澎湃新聞)

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