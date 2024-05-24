1杯＝8罐紅牛 中知名奶茶喝完送醫 咖啡因近2份濃縮咖啡
近日，多位網友在社交平台反映稱，自己喝了霸王茶姬新品「萬里木蘭」奶茶後出現心慌、心悸等不適症狀進醫院，有網友喝完後心率達到105次/分，或是喝完沒多久就心慌手抖、呼吸困難、拉肚子。霸王茶姬客服表示，該款新品是紅茶茶底，可能顧客是對茶多酚過敏，「如有不適症狀，請立即暫停飲用，並建議去醫院檢查。」
新聞晨報報導，有網友發帖稱，日前喝完「萬里木蘭」後出現心悸疼痛，連夜去醫院測心電圖，引發眾多網友共鳴。有網友評論稱，自己喝了「萬里木蘭」奶茶後出現心慌的症狀，還有網友表示，喝完之後心率達到105次/分。還有網友稱，「中午喝完沒多久，到下午開始心慌手抖，呼吸困難，拉肚子。」
霸王茶姬客服表示，「萬里木蘭」使用的是紅茶底，可能是顧客對茶多酚過敏了。霸王茶姬一門店工作人員表示，這款新品茶味濃度比較高，有顧客喝了濃茶之後會出現失眠、亢奮等症狀，正常來說過一段時間就會沒事了。
查詢霸王茶姬公開的產品成分表，「萬里木蘭」的茶多酚含量為62.3mg/100ml，咖啡因含量為31.8mg/100ml。一杯中杯470ml的「萬里木蘭」飲品咖啡因含量超140mg，接近兩份濃縮咖啡的咖啡因含量。
早在今年2月，也有網友發帖稱下午喝霸王茶姬「伯牙絕弦」茉莉雪芽鮮奶茶，結果失眠了。此事登上熱搜，引發眾多網友跟帖，很多人吐槽自己喝奶茶甚至水果茶都導致失眠。
很多網友表示，不只是霸王茶姬，很多茶飲咖啡品牌都堪稱「失眠神器」。
一杯奶茶裡到底有多少咖啡因呢？2017年，上海市消協曾對奶茶進行過抽查，檢測結果發現：27個奶茶店的51個奶茶品種中，都含有大量咖啡因。所有樣品中，每杯的咖啡因含量平均為270mg，其中最高的為480mg，基本相當於4杯咖啡，或者8罐紅牛。
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