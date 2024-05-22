湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
湖南邵東市火廠坪鎮20日傳播著一則爆炸性新聞：一輛白色SUV上張貼著大尺度照片，如同遊行的廣告牌，配文「火廠坪鎮政府公職人員申某道德敗壞，破壞他人家庭，與某某老師之女李某某勾搭成姦」，迅速吸引了眾人的目光。該位公職人員身分及照片也隨即曝光，官方回應已免去其職務。
來源：YouTube
綜合媒體報導，照片中的男女赤身裸體，拍照的背景是一個酒店，兩人尷尬地暴露在鏡頭之下，男方的脖子被旁邊一個人用手掐著，顯然是在強迫他面對鏡頭。
據知情人士透露，照片中的男子是湖南邵東市火廠坪鎮駐雙井溪村的第一書記，他在這個村子已經駐村多年，一直以來都給人留下了正直、能幹的印象；女方則是三中學校某老師的女兒。兩人是校友，目前都是已婚狀態，在兩人被當場捉姦在床後，女方老公憤怒地拍下了他們在床上的裸照，並將其打印成巨幅照片貼在車上四處遊行。
隨著輿論的持續發酵，當地官方也不得不站出來回應，同時，也確認了涉事雙方的身分，男方確實為火廠坪鎮的第一書記申某，還有網友扒出了申某的正面照片。
湖南省邵東市火廠坪鎮政府微信公眾號21日發布通報：5月9日，我鎮紀委接到群眾實名舉報，反映我鎮工作人員申某與他人發生不正當性關系，影響惡劣。鎮紀委第一時間對該信訪舉報啟動初核，並依程序對申某立案審查。經鎮黨委研究，免去申某火廠坪鎮社會事務服務中心主任職務。
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