湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南邵東市火廠坪鎮20日傳播著一則爆炸性新聞：一輛白色SUV 上張貼著大尺度照片，如同遊行的廣告牌，配文「火廠坪鎮政府公職人員申某道德敗壞，破壞他人家庭，與某某老師之女李某某勾搭成姦」，迅速吸引了眾人的目光。該位公職人員身分及照片也隨即曝光，官方回應已免去其職務。

來源：YouTube

綜合媒體報導，照片中的男女赤身裸體，拍照的背景是一個酒店，兩人尷尬地暴露在鏡頭之下，男方的脖子被旁邊一個人用手掐著，顯然是在強迫他面對鏡頭。

據知情人士透露，照片中的男子是湖南邵東市火廠坪鎮駐雙井溪村的第一書記，他在這個村子已經駐村多年，一直以來都給人留下了正直、能幹的印象；女方則是三中學校某老師的女兒。兩人是校友，目前都是已婚狀態，在兩人被當場捉姦在床後，女方老公憤怒地拍下了他們在床上的裸照，並將其打印成巨幅照片貼在車上四處遊行。

隨著輿論的持續發酵，當地官方也不得不站出來回應，同時，也確認了涉事雙方的身分，男方確實為火廠坪鎮的第一書記申某，還有網友扒出了申某的正面照片。