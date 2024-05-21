廣東女老師帶頭霸凌 要26學生打同窗 涉事師已被開除

視頻顯示，女教師坐在講台的椅子上，左手抓著身旁男孩的手腕。（視頻截圖）

近日，一段「廣東揭陽惠來縣一女教師課堂授意26名學生輪流拍打一男生」的視頻衝上熱搜。奔流新聞報導，葵潭鎮興星學校工作人員表示，涉事老師已被開除，被打小孩沒事。當地教育局 回應稱，正在調查處理，並將向社會通報處理結果。

監控視頻顯示，5月16日13時47分，一名女教師坐在講台的椅子上，身旁站著一名男孩。女教師左手抓著男孩的手腕，並示意坐在教室一側的一組學生走上講台在男孩背後拍打男孩，之後，坐在教室另一側的一組學生走上講台接著拍打該男孩。視頻中，也有學生坐在座位上沒有動。

男孩家長發布視頻稱，「見過學生霸凌的，還沒見過老師帶頭霸凌的，從視頻畫面看出，同學們是排隊上去拍打的，其中有些孩子很善良，即便老師要求打，也只是輕輕地拍了一下，但畢竟參與的人數太多了。事後觀看監控視頻發現，共有26名學生參與打人行為，其間，被打男孩嘗試逃離，但被該老師拽住了衣袖。」

男孩家長表示，「孩子放學回家後哭得眼睛紅紅的，並伴隨著肚子痛、頭痛，腿上還有被踢後留下的瘀青，查看學校監控後才發現此事。」家長聲稱，孩子當著全班同學的面被打，肯定會造成一定的心理陰影，他們擔心孩子以後怎麽在班裡待下去，他豈不成了同學說欺負就欺負的對象？

企查查信息顯示，葵潭鎮興星學校成立於2013年，是一所學前至九年一貫制義務教育民辦學校，辦學證書有效期為2021年11月2日至2025年11月1日。