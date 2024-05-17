不聽勸勒死自己…重慶57歲男小區吊脖鍛鍊 鬧出人命

重慶一名男子吊脖鍜鍊，不慎吊死自己；示意圖，非新聞當事人。（路透）

有網友發視頻稱，重慶墊江縣富華新城小區一名男子在鍛鍊時發生意外離世。從當地獲悉，男子在小區健身器材上鍛鍊時，把繩索繫在脖子上發生意外，已離世，「被吊死了，才五十多歲」。墊江縣有關部門負責人指出，本來應該是手吊在繩索上進行鍛鍊，但他是把繩索繫在脖子上進行鍛鍊。」

影音來源：YouTube

極目新聞報導，墊江縣有關部門負責人指出，此事是一起意外死亡事件，出事的男子57歲，在小區健身器材鍛鍊時，不慎被繩索吊住發生意外離世。

紅星新聞報導，澄溪鎮人民政府相關部門接線人員表示，「涉事男子健身使用的器材是社區的公共健身器材，器材上都有表明使用方法、使用須知等，小區的一些器材也全部是符合國家規範的。」出事的男子早在2023年就做過「吊脖」運動，好些人曾勸阻過。

2021年，一則「大爺大媽在瀋陽某公園吊脖子健身」的視頻走紅網絡。當時，在樹上懸掛牽引裝置的「研發者」孫大爺表示，他過去頸椎毛病不少，通過發明的這個活動式牽引器具，能修復頸椎疾患，改善頸肩患處。

人民網當時報導，「吊脖健身」鍛鍊類似臨床上的「頸椎牽引」，熱中於「吊脖健身」的中老年人，以為讓脖子受到牽引就對頸椎有好處。

據科技日報引述天津中醫藥大學第一附屬醫院副院長趙強表示，「吊脖子」裝置雖然採用臨床上的牽引原理，但實際上並不可取；適合成年人的牽引力是10kg左右，最大不超過12kg，這種吊著成年人體重的牽引力顯然是遠遠超標了。「這種吊法，稍有不慎就會造成寰樞椎半脫位，也就是第一、第二頸椎，從而損傷神經和脊髓，嚴重者造成高位截癱。」這種「吊脖子」很容易造成腦供血不足，甚至窒息，實在是非常危險。