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駕駛座漏電擊傷車主 引發腦溢血? 比亞迪澄清

中國新聞組／北京15日電
診斷書上註明「電擊傷」，駕駛身上有水泡。（視頻截圖）
診斷書上註明「電擊傷」，駕駛身上有水泡。（視頻截圖）

一名江西新余的鄧女士13日在社交平台稱，其父親在駕駛比亞迪汽車時，因為主駕駛座漏電導致她父親被擊傷引發腦溢血，目前還在當地醫院搶救室內治療。專家指出，駕駛座漏電機率不大，不過比亞迪仍對車主及其家屬深表關切和慰問，並表示願意積極配合相關部門調查。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，一位IP屬地江西，網名為「我是阿瑤」的網友13日在社交媒體上發布視頻稱：「父親是比亞迪忠實粉絲，2024年4月12號喜提車，打算跑滴滴養家，萬萬沒想到漏電差點要了他的命。」

近兩日，「我是阿瑤」連發多條關於其父親住院、事發當時車內監控視頻。5月4日下午5時32分36秒，車主開始說「不對勁」，隨後跟車上客人說「跑電了」；5時33分他靠邊停車，車內乘客下車，車主解安全帶的過程中打開車門連續呼喊了兩聲「救命」，大聲說「我這車跑電了」。

51歲的父親被送往醫院後診斷為腦幹出血、吸入性肺炎、電擊傷，住進重症監護室（ICU）。「我是阿瑤」曬出醫院診斷的同時，上面註明「診斷證明電擊傷」。

報導指出，比亞迪方面14日回覆稱，關於觸電傳言，從行車紀錄儀視頻可以看到，副駕駛乘客未出現異常情況，車主也可以解開安全帶移動，加上車輛有電位均衡的安全設計，漏電監測也沒有出現異常。因此初步排除車輛漏電導致車主病發，不排除車主突發腦溢血導致手腳麻木，誤以為觸電的可能。

事後，車輛也被車主家屬正常開走。比亞迪表示，對車主及其家屬深表關切和慰問，同時，也願意積極配合相關部門進行鑑定和調查。

報導引述一位不願透露姓名的新能源車企高管指出，電動汽車駕駛艙位置不存在高壓電路，所以不會出現漏電情況。「每一台車，都經過淋雨，涉水試驗。如果漏電，（車）出廠都出不去」。

新能源汽車與電池專家楊偉斌稱，駕駛位發生漏電的可能性不大。「電動車輛都有絕緣檢測模塊，發現漏電會及時切斷高壓」。

檢測 電動車

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