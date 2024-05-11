虐打上海九旬老人還捲走200萬 保母被判返還本息：錢花完了

視頻顯示，蔣某珍多次虐打盧德麟。（取材自新民晚報）

曾引發關注的「上海九旬老人控訴保母捲走200萬」案近日一審宣判，法官確認95歲原告盧德麟的丈夫沈某禮在妻子不知情下，將存款200萬元（人民幣，下同）贈與保母蔣某珍的行為無效，蔣某珍應將錢款全部返還並支付相應利息。不過曾多次虐打盧德麟的蔣某珍稱200萬早已花光，蔣某珍是否上訴以及執行仍是此案重中之重。

據新民晚報報導，此事源於2023年6月30日，一個名為「上海94歲老人盧德麟」帳號發帖稱，保母蔣某珍虐待自己，並偷偷轉走自己和老伴沈某禮的養老錢250多萬元，還讓沈某禮寫下證明「贈與」保母蔣某珍200萬元。

此後，盧德麟以「贈與合同糾紛」為案由向黃浦區人民法院提起民事訴訟，丈夫和保母均為被告。5月10日，原告代理律師周兆成表示，2024年5月8日，上海市黃浦區人民法院判決沈某禮的贈與行為無效，保母應將錢款全部返還並支付相應的利息。

盧德麟兒媳沈女士表示，盧德麟、沈某禮同年齡，是合法夫妻關係，一直共同居住。二人育有一子沈某，長期定居國外。盧德麟因患脊髓炎，胸部及以下身體癱瘓；沈某禮患眼疾，一隻眼睛已失明，另一隻眼睛僅餘0.25的視力。兩位老人生活均不能自理。在鄰居介紹下，兩人於2019年下半年雇傭蔣某珍為保母全職照顧，開始月薪6000元，沒多久又漲到12000元。

2020年至2022年三年期間，老人兒子沈某因新冠疫情 原因無法回國。此期間，蔣某珍以疫情期間照顧沈某禮為由，向沈某禮索要「救命錢」「養老錢」等共計200萬元，同時蔣某珍還對盧德麟進行了持續性的虐待。

2023年2月，兒子沈某回國探望父母，通過查詢銀行帳戶明細發現，沈某禮在2022年8月22日、2023年2月7日分別通過銀行轉帳向保母蔣某珍轉帳100萬元，共計200萬元，而盧德麟對此毫不知情。

盧德麟兒子、兒媳婦要求蔣某珍歸還200萬元被拒。2023年3月3日，沈某禮手寫證明一份言明：「我給蔣某珍的錢人民幣貳佰萬是我自願的（因為他服侍我們夫妻倆已十多年了），我兒子沈某說他沒有關係。」

根據判決書，保母蔣某珍確認收到200萬元，並稱盧德麟和沈某禮對自己的工作很認可，兩位老人在住院期間都是她照顧，未支付醫院陪護費用。老人的兒子長年不在國內，曾聲稱會以三倍工資支付給她。未脅迫沈某禮贈與200萬元，贈與是沈某禮的真實表示，盧德麟對此知情。

據盧德麟的兒媳表示，蔣某珍在此前提交證據時，曾當庭表示涉案200萬都花了，其中100萬元買了房，另外100萬未說明用途。

沈女士說，她們在昨天收到了法院的判決結果，「雖然看到結果我們比較欣慰，但是這也是我們預料之中的，一審勝訴只是第一步。」她覺得蔣某珍可能會上訴，「接下來的審判及執行才是重中之重。」公婆一直希望能夠將自己的養老錢要回來，並從中拿出一部分作為「老人幫扶基金」幫助更多老人。未來她們還將追究蔣某珍的刑事責任。