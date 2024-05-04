網戀女友榨乾57萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

重慶電競代打圈大神21歲「胖貓」4月11日跳江自殺，其姊昨指控，弟弟是不堪其網戀女友譚竹榨乾51萬元人民幣(約7萬美元)積蓄後分手，才走上絕路，並稱弟弟兩年省吃儉用，只敢點10元外賣，每天賣命工作只為給他的女友錢花，怒斥其女友是吸血鬼。其女友則否認指控。網友們自發送奶茶、漢堡和鮮花到「胖貓」自殺地；多個店家竟送來空包和白開水，網友氣得投訴。

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綜合大象新聞、香港 01、快科技報導，近日網傳21歲湖南男網紅（遊戲ID名字「胖貓」）網戀被女友譚竹榨乾51萬元積蓄後，在重慶大橋跳江結束生命。胖貓的姊姊稱，弟弟疑似被PUA，一天工作十幾小時，最後跳江。跳江前，他還給譚竹轉帳了最後的6.6萬元，並備註「自願贈與」。

「胖貓」姊姊發文控訴弟弟女友。(取材自大象新聞)

據報導，胖貓的姊姊發文稱，譚竹今年27歲，和弟弟在兩年前開始談戀愛。譚竹稱不喜歡異地戀，胖貓就放棄湖南生活搬去了重慶。譚竹又說不想那麼快同居，讓胖貓租房子自己住，胖貓天天當陪玩只為掙錢給女主花。譚竹卻在3月中過完生日，買完手機和禮物後開始冷暴力。4月鬧分手，胖貓挽回無果，4月11日跳下重慶長江大橋。

胖貓的姊姊表示，弟弟發現女友譚竹其實還有別的魚（追求者），背叛了自己。

姊姊稱，男生出事後，譚竹歸還了最後兩筆大額13.6萬元。男生的姊姊現在準備打官司，希望能追回弟弟所有被騙的錢款。

譚竹則發文回應稱，自己並未拿51萬元，兩年來一共支用了35萬元左右。她也強調，最後的兩筆大額的轉帳13.6萬元也都已退回。曾經真心愛過胖貓。

許多網友十分同情「胖貓」的遭遇，稱從聊天紀錄中不難看出，譚竹對「胖貓」的索取幾乎是無止境的，無論是吃烤肉、打疫苗 、還房貸、考駕照 、買車、打乳腺疫苗等費用，她都毫不客氣地向「胖貓」伸手。

此次事件曝光並引發全網熱議後，很多愛心人士和網友同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到其自殺的重慶長江大橋，心疼他生前沒有能好好吃上飯，吃上漢堡和奶茶。不過茶百道、華萊士、朱小小螺螄粉等店內人員疑因發現商品是要祭祀，竟在飲料杯中裝白開水，漢堡也是空的，氣得買家怒斥「這點錢也要貪」，向市監局投訴。

3日，渝中區市場監督管理局工作人員稱，已經接到多個電話反映此事，會分配給轄區的各個市場監督管理所核查。這個事會繼續跟進。目前多個商家已道歉，茶百道還捐款100萬元做公益。