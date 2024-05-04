習近平曾讚建築講究… 河南大學古蹟大禮堂燒成廢墟

河南大學明倫校區大禮堂2日深夜11時發生建築失火成廢墟。（取材自微博）

河南 大學明倫校區大禮堂2日深夜11時發生建築失火，該建築在修繕施工期間，經消防部門全力撲滅火災，無人傷亡，房頂基本坍塌，相關部門已介入調查。3日天亮後，消防救援車輛仍在現場噴水，大禮堂上層已燒至破敗不堪，難以看出原有建築樣貌。

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河南大學明倫校區大禮堂，全名為「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂」，於1934年落成，有近100年歷史，上下兩層可容納3000多人，是河南大學舉行集會、慶典、演出等大型活動的場所，2006年被中國國務院 列為第六批全國重點文物保護單位，是該校的地標建築，在修繕前仍在使用。中國國家主席習近平曾前往參觀，並稱讚該建築「還是很講究的」。

大皖新聞報導，大禮堂修繕工程已施工近四個月，負責方是北京同興古建築工程有限責任公司（簡稱「北京同興公司」）。新黃河報導，河南大學於2023年10月與北京同興公司簽訂涉事大禮堂修繕工程項目，合同工期180天，且必須在2024年4月7日前全部完成，但不知為何至今尚未完工。

據澎湃新聞報導，一位河南大學明倫校區的工作人員稱，「本來禮堂應該安有煙感設施的，但在裝修就沒有。相關事宜還沒移交給校方。」校方工作人員稱，「火是從內部著起來的，等外部看到明火時，火勢已經很大了」。上游新聞報導，河南大學一工作人員回應稱，起火原因疑似為有施工隊人員在禮堂內部休息。

網傳多張圖片顯示，著火建築幾乎被大火包圍，該建築四周疑似包裹有施工所用的建築安全防護網。「頂燒著了。」河南大學明倫校區保安李剛（化名）表示，目前大禮堂只剩四周的牆體部分，整個屋頂已被燒毀。被火燒過的建築呈焦黑狀，二層幾乎已被燒掉。

校方於微博 發聲明表示，「對於此次火災，我們無比痛心、自責，向全體師生、校友以及關心學校的社會各界表示深深歉意。學校將盡一切努力將損失降到最低。」

多位河南大學校友在微博發文表達痛心，貼出在校期間與大禮堂的合照，有網友表示，「大禮堂是學生們重要的記憶承載點和錨點之一，誰沒有在大禮堂前拍一張畢業照，動工失火，校方和施工方都難辭其咎，務必深究其責。」

央視報導，火災相關責任人已被警方「控制」。河南當局成立由省消防救援總隊牽頭，公安、應急、教育、文物等部門及開封市政府參加的聯合調查組開展「提級調查」，盡快查明原因，依法追責問責。

據河南大學官網信息，4月30日下午，河南大學曾召開安全工作會議，要求聚焦包括工程建築等存在安全隱患重點領域，加大排查力度和整改力度。同日，河南大學保衛處發出五一假期消