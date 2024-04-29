我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

TikTok母公司「字節跳動」爆內部貪腐 61名員工遭辭退

中央社／台北29日電
TikTok母公司字節跳動。(美聯社)
TikTok母公司字節跳動。(美聯社)

TikTok在美國發展遇變數，其母公司中國企業「字節跳動」也不平靜，屢傳貪腐事件，最新通報61名員工違法違紀，涉事者全部被辭退，另4人更因涉嫌構成刑事犯罪被公安機關立案偵查。

澎湃新聞、南方都市報今天報導，字節跳動企業紀律與職業道德委員會28日在集團內部發布反腐通報，分別涉及構成刑事犯罪、違反廉潔誠信制度、違反利益衝突制度、違反訊息安全制度4大類內容。

委員會通報61起員工違法違紀案件，涉事員工全部被辭退。更有4人因涉嫌構成刑事犯罪被公安機關立案偵查，犯罪行為包括非法收受好處費、濫用工作權限牟利等。

根據違規事項細節，有32名員工利用工作職務便利，為外部人員提供幫助並收受好處以及使用虛假材料違規報銷和獲取房補等行為。

有8名員工違反字節跳動的利益衝突制度。有17人存在違規獲取、保存、洩露公司內部訊息及將包含敏感數據的公司內部系統交由外部人員使用等行為。

今年3月，字節跳動內部也曾通報2023年全年的反舞弊違規案件，其中136人因觸犯廉潔紅線被辭退，23人因涉嫌違法犯罪被移送司法機關處理。

字節跳動是短影音平台TikTok母公司，因美國國會議員憂心中國可能藉此取得美國民眾個人資料，或利用TikTok從事監視活動，因此推動並通過法案強制TikTok與中國字節跳動斷開連結「不賣就禁」，美國總統拜登已簽署法案成為法律。

路透引述消息人士指，如果字節跳動窮盡所有法律選項，仍抵抗不了禁止短影音平台TikTok在美國應用程式商店上架的法律，將寧願關閉這款應用程式也不願出售。

TikTok 拜登

上一則

華為電動車追撞起火釀3死 家屬追責遭刪帖：客服來電只問售後體驗

下一則

習近平5月5日至10日 訪問法國、塞爾維亞、匈牙利

延伸閱讀

美國威脅制裁中資銀行 中俄貿易結算疑轉入地下

美國威脅制裁中資銀行 中俄貿易結算疑轉入地下
美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊

美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊
美國大選年「鷹派」當道 中國迎接連番重擊

美國大選年「鷹派」當道 中國迎接連番重擊
中國官員私下暗示：寧可TikTok遭禁用也不願出售

中國官員私下暗示：寧可TikTok遭禁用也不願出售

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消