手機信息害人自殺？留澳女華生被誘騙至泰國 痛失150萬

安女（左一）在泰國被找到。（取材自南方都市報）

一名就讀澳洲 某國立大學的22歲安姓中國女留學生 近日遭詐騙，對方謊稱從她手機發出的非法信息導致某人自殺，假冒警察等身分威脅她支付並簽下800萬（人民幣，下同）債務確認書，還將她誘騙至泰國 ，女留學生及其家人因此被騙150萬。目前安女已被尋獲，並於4月21日回到中國，但因受到驚嚇，暫未回澳洲。

南方都市報報導，一則澳洲國立大學22歲中國女留學生安某疑似遭詐騙失聯的消息日前在網絡流傳。安某朋友在尋人啟事中寫道，安某4月15日開始與國內親友斷聯，也未參加4月16日和19日舉行的期中考試，且不在宿舍內。

泰國媒體稱，4月17日安某母親接到女兒電話，一名男子在電話中威脅索要800萬賠償金，若不支付，將強迫安某拍攝色情視頻，並將她送到柬埔寨販賣器官。安某的父母收到勒索後便查看安某的銀行帳戶，發現他們所提供的留學資金中，有超過750萬泰銖（約150萬人民幣）曾分別多次被轉入其他個人帳戶。

當地警方調查發現，安某於4月13日入境泰國，次日在機場附近酒店住了一晚，之後失去下落。4月20日晚上，警方找到了安某，所幸未受到傷害。

警方調查，三位謊稱為電信運營商工作人員、政府機構人員、警察的詐騙人士，從今年2月便開始對安某進行誘騙。騙子稱從安某手機號碼上發出的非法信息導致某人自殺，警告若不支付800萬人民幣，她將面臨可怕的後果。

安某被騙子要求多次向指定的帳戶匯款，最後一次轉帳50萬因金額過高未獲銀行批准。而後騙子稱他們可通過泰國當地的人脈幫助她不留案底，進而將她誘騙到泰國並於4月13日抵達曼谷。4月20日，當地警方發現在Bang Rak地區的一家酒店找到她，將其帶到派出所查辦案件。