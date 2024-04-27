都美竹「賣慘」騙錢？單親媽控借了20萬 她拿去買豪宅

都美竹。(取材自微博)

因牽涉男星吳亦凡 性醜聞而爆紅的中國網紅都美竹，最近又陷入糾紛。一名都美竹的粉絲「朱姐」指控，都美竹兩年多來不斷向她「賣慘」，騙了她近20萬元（人民幣，下同，約2.8萬美元），而都美竹只還了她3萬元，於是告上法院。都美竹回應稱，她把朱姐當作好友，否認騙錢，並稱這些錢都是朱姐「贈送」給她的。

紅星新聞報導，朱姐在網路上發文稱，自己是一名單親媽媽，2021年吳亦凡性醜聞案爆發，她看到都美竹的發文後，心生同情，於是加入都美竹的粉絲群，把都美竹當作自己的女兒般對待，兩人逐漸熟識並加了微信 。朱姐稱，這之後她就開始陸續轉錢給都美竹。

朱姐表示，都美竹在聊天中時常透露自己需要錢，理由包括打官司、家中長輩生病需要醫藥費等，於是陸續借給都美竹19萬餘元，但後來卻發現都美竹把錢用來買豪宅。朱姐稱，去年因要償還一筆貸款需要用錢，要求都美竹還款，都美竹卻稱錢都花光，最後只還給她3萬元。

單親媽媽稱被都美竹賣慘誘騙近20萬。(取材自紅星新聞)

朱姐提供的聊天紀錄。(取材自紅星新聞)

朱姐提供的聊天紀錄。(取材自紅星新聞)

朱姐提供的聊天紀錄。(取材自紅星新聞)

都美竹：對方自願贈送

朱姐說，案件開庭時，都美竹沒有出庭，都美竹委託的律師辯稱案件涉及的金錢是朱姐「贈與」，而非「借」。

對此，都美竹也在微博 上提出反擊。她表示，曾把朱姐視作能掏心掏肺的好友，「沒想到我的這些真心話變成了刺向我的利劍」。她也公布兩人聊天紀錄，內容包括她對朱姐說，「我最近需要用錢的地方太多了」，朱回應「下周如果股票能賺錢，就給都美竹打1萬塊錢」，她回，「不用姐姐」。

都美竹發帖回應。(取材自紅星新聞)

另據朱姐出示的聊天紀錄，都美竹隨後提到，自己可能將承擔大筆律師費和解約費，朱姐便說「能幫到你12萬元到15萬元之間」，都美竹回覆，「我最近也在籌錢，如果最後實在是湊不夠，我再問姐姐借」。

據都美竹的聊天紀錄，這段對話後，朱姐又說，「姐姐說的12到15（萬元）之間的這個支持，無需你償還，不要有任何壓力，是姐姐心甘情願的」。

都美竹也在微博上提到，「法院已經開庭，耐心等待法院審判結果」。