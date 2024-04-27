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江蘇鹽城發改委一幹部被曝出軌已婚女下屬 女方公公：兒已罹抑鬱症

中國新聞組／北京27日電
舉報人將涉案男女的聊天紀錄及手寫保證書等放大貼在車上。（取材自大河報）
舉報人將涉案男女的聊天紀錄及手寫保證書等放大貼在車上。（取材自大河報）

一名網民近日在微博上爆料自家兒媳婚內出軌江蘇省鹽城市發改委一名幹部，兒子因此患上抑鬱症，老伴兒也突發腦溢血，8個月前他就向發改委舉報卻迄今無下文，決定發文尋求社會關注，還將兒媳與發改委幹部的聊天紀錄及手寫保證書等打印成海報貼在車上公開示眾。當地紀委、監委表示，已有具體的業務部門在負責此事。

綜合新黃河、大河報報導，4月23日，疑似女方當事人的公公在微博發文稱，自家兒媳婚內出軌江蘇省鹽城市發改委一幹部，兒子因此備受打擊患上抑鬱症，妻子（老伴兒）也因憤怒突發腦溢血，年幼的孫子尚在襁褓，無人照料。

網傳聊天紀錄裡有「老婆」「抱抱」等字眼。（取材自大河報）
網傳聊天紀錄裡有「老婆」「抱抱」等字眼。（取材自大河報）

在其配發的聊天證據中，疑似多張被舉報者與其兒媳韓某的微信聊天截圖，其中不乏「抱抱」等露骨語言。被舉報者與韓某在日常聊天中以「老公」「老婆」相稱，並有多次開房紀錄。

據該舉報人稱，被舉報者多次借故聯繫兒媳韓某，最終和韓某有染。兩人關係被兒子發現後，韓某曾哭求原諒並手寫保證書，坦白兩人關係。舉報人曾依法依規向組織反映情況，8個月過去仍無進展，於是決定尋求社會關注。

網傳涉事發改委幹部手寫的保證書。（取材自大河報）
網傳涉事發改委幹部手寫的保證書。（取材自大河報）

在其微博文中配發的一張圖片顯示，聊天紀錄、保證書等被打印成海報張貼在了車尾處。從4月23日到4月25日，該舉報人連發數條相關微博，4月26日則清空了微博。

網傳開房紀錄。（取材自大河報）
網傳開房紀錄。（取材自大河報）

根據爆料人描述的職務等具體信息，查詢在江蘇省鹽城市人民政府官方網站公布的發改委試用任職信息中，確有一名與被舉報者同姓幹部。不過，江蘇省鹽城市發改委新聞發言人對此表示「不清楚」，對網上流傳的相關信息也「沒有看到」後就掛斷了電話。

江蘇省鹽城市紀委、監委宣傳部副部長辦公室人員說，他們關注到了這條網路輿情，存在的問題已第一時間掌握，現在有具體的業務部門在負責這個事情，其他情況未透露。

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