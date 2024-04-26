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妻和別的男人爬山失聯1天1夜 杭州夫報警協尋 網友一面倒揣測

中國新聞組／北京26日電
男網友妻子與朋友上山的監控畫面。（取材自都市快報橙柿互動）
男網友妻子與朋友上山的監控畫面。（取材自都市快報橙柿互動）

一名男子近日發布尋人啟事稱妻子4月23日清晨和朋友前往杭州市臨安區清涼峰爬山迷路失聯。警方派出200多人搜索，25日清晨5點多在山上找到兩人，身體狀況正常。不過「老婆和別的男人去爬山還失聯一天一夜」情節引來大批網友猜測「內情不單純」，腦補「山上太綠，容易迷失」等段子，這名男子則稱是妻子主動發求救信息給他，請網友停止惡意揣測。

據紅星新聞報導，這名尋妻老公是4月24日在網上發布尋人啟事稱，他的妻子於4月23日清晨跟朋友去杭州市臨安區清涼峰爬山，由於經驗不足，在返回途中迷失方向。他於當天中午3點報警，至24日仍未找到，請廣大網友幫忙協尋。

警方據報後，臨安公安、消防、民間救援隊、當地村民就第一時間開展了地毯式搜索救援，通宵達旦。但浙西第一高峰清涼峰地勢險峻、面積大，範圍廣、森林茂密、地形複雜，一旦失聯很難實施救援。

清涼峰管理局資源保護科科長王軍旺說，繼第一天尋找無果後，第二天繼續加派了人手，還成立了救援指揮組，出動民警、消防隊員、民間救援隊員、嚮導、當地村民共200多人，分三批從清涼峰到馬嘯方向（浙皖邊界）尋找，最終於4月25日清晨5點多，在清涼峰十八龍潭上方找到了兩人。

「他們雖然沒帶什麼食物，但這邊至少有水喝，能堅持等到救援。」王軍旺說，人有點擦傷，問題不大。

事後根據該女子回憶，當天他們上山後面對複雜地形，穿過樹林走了一陣子小路，在探險過程中迷路了，確定實在找不到方向後報警求助，但在等待救援的過程中，兩人的手機相繼沒電才失聯，所幸臨安當地的救援隊地毯式地搜救，才讓他們成功獲救。

警方於4月25日清晨將女子和她的男性朋友接下懸崖。（取材自都市快報橙柿互動）
警方於4月25日清晨將女子和她的男性朋友接下懸崖。（取材自都市快報橙柿互動）

據發布尋妻啟事的男子表示，他的妻子確已在4月25日早上被找到，精神和身體狀況正常，但具體失聯原因不方便透露，後續以警方通報為準。

不過這名妻子與另一名男友人一起爬山兼探險卻失聯的情節，引來大批網友解讀和揣測，相關話題還衝上了微博熱搜，甚至有網友編段子腦補劇情：「劃重點：外出踏青、登山時，不要貪圖刺激，走野路子......山上太綠，容易迷失......」「乾柴烈火，容易失聯」「被擦傷了，就是（受）了點（驚）」「綠野仙蹤」「瓜田李下，沒事都有事了」「回家後就辦離婚手續」。

也有網友質疑「看監控，兩個人爬山探險，卻除了隨身衣物未帶任何戶外裝備和食物，遇險後還把兩個人手機全部耗光電，這機率還真低」「不要貪圖刺激進入偏僻未開發的『野路』，切記切記，容易出問題」「一點戶外經驗都沒有就不要去探險了」。

4月25日下午，求助男子發文表示，是愛妻失聯前主動發送求救信息，自己在得知信息後第一時間尋找救援隊和警方協助，請廣大網友停止惡意揣測。

不少網友為這名尋妻老公抱屈：「他真的承受太多」「就是簡單的爬個山，人家丈夫自己知事咋回事，真不用這些不知道現場情況的網友瞎操心」「評論區造黃謠的在團建」「當然是選擇原諒她了」「好丈夫」「肯定是美國人在造謠」。

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