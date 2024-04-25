青島8歲童被武術教練輪番打死還擺拍 一審開庭、家屬促判死

視頻顯示，孩子渾身無力，摔倒在地。（取材自中國新聞周刊）

青島8歲男童在武術俱樂部被毆打致死案昨在青島市中級人民法院一審開庭，將擇期宣判。男童的父親翟先生說，他參加庭後才知兒子在事發當日被3名教練輪番使用電線、木棍等工具先後多次捆綁毆打，每次毆打持續約20分鐘，「孩子後來被打到沙坑裡，非常殘忍、殘暴」，3人不僅不將孩子送醫還擺拍視頻，「如果再重來一次，我永遠也不會送孩子到這個地方。」

據中國新聞周刊報導，翟先生表示，3名被告教練當庭表示認罪、悔罪，「被告說平常也會打孩子，但是會控制打孩子的力度。」 孩子被3人輪流施暴時，他們甚至說「這孩子已經被我教育過一次了，現在交給你教育」。據他了解還有其他孩子也在該武術俱樂部遭受虐待，「從俱樂部開辦以來就是這個做法，他們認為打孩子是正常的，經常打孩子發洩」。

青島市人民檢察院指控，2023年6月18日，被告人張某斌在俱樂部教學期間，因被害人翟某訓練動作不規範，同被告人李某丁、張某豪對其毆打臀部、腿部，捆綁，後發現翟某意識不清昏厥，送往醫院搶救無效死亡。經法醫鑑定，被害人翟某是鈍性物體多次擊打致廣泛軟組織挫傷導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡。檢察機關提請以故意傷害罪追究張某斌、李某丁、張某豪的刑事責任。

據翟先生回憶，事發當日上午，孩子母親接兒子下課時，教練稱孩子練得不紮實，要求繼續留下訓練。不久，家屬便收到俱樂部負責人發來的視頻，母親發覺視頻中孩子嘴唇發白，無力地從凳子上滑落倒地，而俱樂部負責人卻稱孩子是在「裝樣子」，母親便提醒該負責人關注孩子身體情況。

後來翟先生從案件公訴書上了解到，這段視頻是他們打完孩子後擺拍的，「擺拍時孩子已經坐不穩了，經過多次擺拍，用捆綁的形式終於讓孩子坐住了，就開始錄視頻」。此後他們又將孩子帶到訓練場上就離開，「孩子那時已經沒有意識，後來發現孩子徹底叫不醒了，才給我們打電話。一開始還向醫師隱瞞打孩子的事實。」

這家涉事武術學校此前除教武術之外，還提供託管業務，周末和寒暑假可以接收學員，輔導作業並提供住宿，翟先生才送兒子來這裡寫作業、練武術強身健體。「如果再重來一次，我永遠也不會送孩子到這個地方，這超出了我們的想像。希望他們被判處死刑，不要再發生這樣的事情」，翟先生說。

另據南方都市報報導，男童是在第二次去上課時就出事，翟先生說，為讓孩子進入這家青島市崇德聚英武術運動俱樂部學習，他一年接近要付2萬塊（人民幣，下同） ，體驗課結束後他就立即支付了一年課時報名費共7680元，沒想到事發當日，據急救醫師說，孩子送到醫院前20分鐘就沒了心跳和呼吸，而從俱樂部到醫院開車只要5分鐘。