暴雨釀災 閩籍船擦撞佛山大橋沉沒 4失聯

一艘海船22日晚擦碰九江大橋防撞墩，經初步調查，事故是由於洪水導致船員操作失當。（新華社）

中國南方近日暴雨 不斷，各地災情頻傳，其中廣東最為嚴重。廣東佛山市應急管理局23日通報，22日晚，一艘海船擦碰G240國道九江大橋防撞墩，在擔桿洲尾水域搶灘不成功沉沒，船上共有11名船員，其中七人獲救，四人失聯正在搜救。佛山市南海區海事處透露，經初步調查，事故是由於洪水 導致船員操作失當。

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針對上述事件，佛山市南海區海事處處長詹前賞指出，22日晚8時44分，一艘載有4907噸卷鋼的福州籍海船從鶴山起錨開往福州，9時20分在行經九江大橋水域時，船體的左側擦碰到九江大橋的防撞橋墩，隨後坐淺在西江擔桿洲水域，11時40分在擔桿洲坐沉。

詹前賞表示，當時船上有11名船員，有七人獲救，包括機師、廚師、船員和大副四人失聯。經初步調查，「事故是由於洪水導致船員操作失當」，具體原因仍在進一步調查。

據悉，佛山、江門兩地公安及省、市海事部門派出300餘人次搜救失蹤者。藍天救援隊也派出專業隊員攜帶設備赴現場協助救援。目前，救援行動仍在進行。

澎湃新聞指出，佛山九江大橋為一座橫跨西江的橋梁，1985年9月開工，1988年6月正式建成通車，位在廣東省佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市傑洲間，全長達1682公尺。

此外，佛山市公安局南海分局同日稍早前發布消息稱，G240國道九江大橋防撞墩22日晚受船舶擦碰。為確保安全，現對九江大橋雙方向實施臨時交通管制，進行安全檢測 ，交通管制時間為23日6時到24日6時。

另，據佛山市新聞傳媒中心消息指，事故臨時指揮部第一時間請專家對G240國道九江大橋進行初步鑑定，主體結構未見明顯受損，但橋梁防撞墩有擦痕，須對橋梁安全做進一步鑑定。