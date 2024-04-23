抖音18歲網紅遭爆「北電藝考作弊」2次違規遭取消成績

李閩軒外型甜美可愛。（取材自微博）

在抖音 擁有500多萬粉絲的中國18歲網紅李閩軒，23日遭踢爆參加北京電影學院表演系複試時作弊。爆料表示，參加北電考試要求，考生要穿深色服裝，且不能以任何形式透露姓名，但同考場考生透露，李閩軒當天穿了淺色形體服並在台上自曝姓名，明顯違反規則。

李閩軒23日晚發影片回應藝考作弊事件，她表示自己確實穿錯了衣服，原因是沒有認真閱讀複試考生須知的內容，所以在要求穿深色衣服的情況下，穿了淺色的衣服。至於自爆名字的問題，她也承認，說是因為自己太緊張了，北電已取消成績。

李閩軒稱意識到自己造成的不好影響，「我早已做好決定放棄報考北京電影學院」，並稱自己從未私下見過任何藝術院校的考官老師及領導。

據悉，李閩軒在抖音、小紅書 等熱門平台擁有超500萬粉絲，最高單人影片點讚量超1072萬。

北京市教委工作人員回應，經初步核實李某某在專業考試期間存在透露本人姓名的情況，校方已經依據相關招生辦法和違紀程序進行處理。

然而輿論風向不太能接受李閩軒的說詞，違規一次沒有被處理就已經夠離譜了，她兩次違規都沒事，要不是同場考生看不下去進行舉報，就真的給混過去了。