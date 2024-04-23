「80後」億萬富豪、鬥魚CEO陳少杰涉開賭場 傳取保候審

涉嫌開設賭場罪，鬥魚創辦人兼CEO陳少杰已取保候審。（取材自「鬥魚直播平台」微信公號）

鬥魚創辦人兼CEO 陳少杰涉嫌開設賭場罪，2023年11月被成都都江堰公安局逮捕。近日，知情人士透露，陳少杰已取保候審。科創板日報報導，有法律人士根據其案件情節推算，陳少杰的具體量刑可能在5年到7年之間。

據報導，2023年陳少杰被成都都江堰公安局逮捕後，鬥魚成立了臨時管理委員會，並在當時的三季度財報後電話會上對外表示，「鬥魚運營正常，調查沒有對公司運營產生重大影響」 。此後，關於陳少杰的訊息，鬥魚方面再無披露。

公開資料顯示，陳少杰1984年出生於濟南。創業經驗頗為傳奇。 2006年春節後，21歲的陳少杰來到武漢 。憑藉10年資深玩家的履歷，很快就找到了一份開發遊戲對戰平台的工作。2010年，年僅26歲的陳少杰，買下了國內「二次元網站鼻祖」A站。在A站，成立了A站的「生放送」頻道。2014年，他將「生放送」頻道從A站獨立出去，更名為「鬥魚TV」。此後的短短幾年間，鬥魚突飛猛進，並獲得了包括紅杉中國等知名資本的投資。

每日經濟新聞報導，鬥魚總部位於武漢，是一家以遊戲為中心的串流直播平台，用戶可以透過PC和行動應用程式上的平台享受互動遊戲和娛樂即時串流媒體。

2019年7月，鬥魚在納斯達克掛牌，當日市值接近40億美元。陳少杰的個人財富也隨之暴漲。當年10月，陳少杰以25億元的身家，名列2019年胡潤百富榜第1507名。

2023年11月21日，鬥魚發布公告稱，公司CEO陳少杰於2023年11月16日左右被成都警方逮捕。陳少杰被捕前最後一次公開露面是在去年8月14日鬥魚第二季財報後的電話會議。

公司掌舵人涉案被捕，給鬥魚帶來了不小的餘波影響。這裡又以頭部主播的動盪和流失特別顯著。在陳少杰被捕之後，一大批鬥魚頭部主播暫停了直播，而後僅有部分主播宣布複播。彼時業界傳聞與陳少杰有關，原因多為參與賭博和洗錢。

據報導，今年3月鬥魚知名主播「小團團」確認被捕，知情人士稱，「小團團」也是因涉嫌大額賭博，且與陳少杰案有關。「小團團」1月27日曾在鬥魚魚吧發動態宣布停播，此後再無音訊，而她的微博更新停留在2023年12月2日。

據了解，「小團團」商業價值非常高，其鬥魚粉絲達2600萬，抖音 粉絲達3700萬。而鬥魚「爐石一哥」，知名主播「狗賊」也被傳涉案被抓，直播間從去年11月停播至今。

陳少杰出事後，鬥魚的頭部主播們如「樹倒猢猻散」，張大仙、旭旭寶寶等現已入駐抖音，而PDD、大司馬等仍處於停播狀態。