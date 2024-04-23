只是搞丟課本…山東小學生被老師用戒尺打到頭部變形

網曝山東一名小學三年級男生因丟失課本，遭老師用戒尺打頭，打得頭部嚴重變形。（視頻截圖）

網曝山東一名小學三年級男生因丟失課本，遭老師用戒尺打頭，打得頭部嚴重變形。事發一個多月以來，孩子仍未恢復，老師也未道歉。事發後，孩子還被檢查出中重度抑鬱症。相關視頻在網上廣傳，引發輿論譁然；當地教體局表示，正在處理此事，涉事老師已停職。

時間視頻微博 22日報導，涉事學校被指是山東菏澤南京路明德小學。這名受害男童家長表示，「小孩的書丟了，（老師）用戒尺打的（頭部）。」

家長稱，經醫院診斷，發現孩子頭部帽狀腱下血腫，「明顯就是腫得多，頭部有瘀血，一次治療抽血抽了100多毫升。」家長痛訴，孩子輟學至今有一個多月了，頭部還沒有恢復好，老師也不道歉，「他就是想走學校救助的名義，來協調這個事情，我們不接受」。

除了頭部的傷，家長稱，醫院評測結果顯示，孩子還存在中重度抑鬱症。

對此，魯西新區教體局工作人員表示，知道此事件，「這個事情正在處理，涉事這個老師停職了」。

該受害男童的傷勢視頻在網上流傳，勾起網友批評涉事教師等聲浪，「這得多大勁兒啊，能給弄成這樣？」、「有本事嫌工作任務重打校長去啊」、「能不能讓家長先打回去再說」、「報警了吧」、「一定要刑事立案」、「這種時候我支持以暴制暴」、「如果是我的孩子我可能想殺了這個老師」。

有自媒體評論稱，事件也引發社會再度關注、反思中國現行的教育方式、教師素質以及學校管理。呼籲學校加強對教師的評估和管理，確保教師團隊的品質和能力符合教育工作的要求。